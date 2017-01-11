Трамп признал причастность России к кибератакам на США

Об этом заявил избранный президент США Дональд Трамп в ходе своей первой пресс-конференции после выборов.

«Я думаю, это была Россия», - сказал Трамп.

При этом он добавил, что хакерские атаки в отношении США совершают и другие страны. В частности, этим занимается Китай.

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«У нас есть лучшие в мире специалисты по компьютерным технологиям. Мы будем работать над тем, чтобы обеспечить защиту», - сказал Трамп.

Он также призвал журналистов обратить внимание не только на атаки хакеров, но и добытую ими информацию о его сопернице на выборах Хиллари Клинтон.

«Что мы узнали из взломанных серверов? Что Хиллари знала вопросы заранее перед дебатами. Это недопустимо. Если бы такое стало известно обо мне, меня бы сняли с выборов», - заявил Трамп.