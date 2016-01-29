Глава МИД Польши: политика Восточного партнерства завершилась катастрофой из-за илюзий

Как сообщает Польское радио, Витольд Ващиковский во время выступления в парламенте заявил, что Восточное партнерство не дало странам-участницам (Армении, Азербайджану, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине) никаких шансов на вступление в Евросоюз.

Глава польского МИДа назвал мифом убеждение, что можно проводить хорошую восточную политику через Евросоюз.

«Эта политика была отвергнута нами. Она создавала в этих странах иллюзию, но не давала им перспективу членства в Евросоюзе», - заявил польский дипломат.

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При этом он отметил, что политика, которой придерживалось предыдущее правительство партии «Гражданская платформа», «закончилась катастрофой», потому что Евромайдан поставил ее под сомнение.

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Восточное партнерство - это политика ЕС, цель которой укрепить отношения с восточными соседями Евросоюза. Инициативу выдвинула Польша при поддержке Швеции в 2008 году. Евросоюзная программа укрепления сотрудничества с шестью восточными странами ЕС - Арменией, Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной – была начата во время саммита в Праге в 2009 году.