Порошенко заявил о перезапуске Консультативного комитета президентов Украины и Польши

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Петр Порошенко сообщил на совместной с президентом Польши Анджеем Дудой пресс-конференции в Киеве.

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«Чрезвычайно важна наша договоренность о перезапуске Консультативного комитета президентов Украины и Польши - совместного совещательного органа. Мы наметили первую повестку дня этого комитета и определили приоритеты в области экономики, культурного сотрудничества, укрепления доверия между нашими народами», - сказал он.

Порошенко отметил, что во время встречи стороны пришли к согласию о необходимости наполнения стратегического партнерства новыми проектами и инициативами.

«Речь идет не только о двустороннем сотрудничестве, но и о вопросах региональной безопасности и обороны», - отметил президент.