В Тель-Авиве неизвестный с ножом напал на здание, где располагается офис RT: двое погибших (фото)

Об этом сообщила корреспондент телеканала Пола Слиер, пише RT.

«Мы были в офисе, когда услышали крики. Мы сразу выбежали. В течение первых 10-15 минут царил полный хаос и было сложно определить, что происходит. Прибыли большие отряды полиции и служб безопасности», — рассказала журналист.

«Это очень большое здание, я бы сказала, что здесь работает около 400-500 человек. Сначала нам было неясно, что с преступником — был ли он пойман и что вообще случилось. Потом мы обнаружили одного убитого. Есть сведения, что, по меньшей мере, ещё двое человек ранены, и, по некоторым сообщениям, один из них впоследствии скончался», — заявила Слиер.

Сообщается, что злоумышленник всё ещё находится на свободе, а в результате нападения погибли двое человек. На место происшествия прибыла полиция. Как сообщила Слиер, сотрудники RT находятся в безопасности.

