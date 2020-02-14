The Economist: Показательные суды в России разоблачают рост жестокости Путина

Режим российского президента начал заимствовать методы террора у Сталина, однако, пока что существует ключевое различие между прошлым и настоящим.

Шесть или семь человек в балаклавах зашли в тюремную камеру в Пензе, провинциальном российском городе, расположенном в 650 километрах к юго-востоку от Москвы. Они приказали 25-летнему заключенному раздеться. Парню заткнули рот, привязали ноги к скамейке и подсоединили провода к большим пальцам на стопах. После этого узника начали бить электротоком.

«Мои мышцы начали сокращаться, вызывая боль, которая парализовала. Я начал кричать и биться головой об стену, но они продолжали. Десять секунд казались вечностью», - вспоминает 25-летний парень.

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Затем мужчины в масках попытались подключить дополнительные провода к половым органам узника. Из-за боли и страха он повторил все, что ему приказали сказать.

«Да, я главарь банды. Да, мы готовили теракт», - повторил он.

The Economist пишет, что эта история родом не из СССР 1930-х годов, когда спецслужбы Иосифа Сталина пытали и убивали миллионы невинных, разоблачая мнимые «заговоры». Это свидетельство Дмитрия Пчелинцева, одного из 11 мужчин, которых арестовали в октябре 2017 года в Пензе и Санкт-Петербурге, обвинив в организации террористической группы с целью сорвать переизбрание Владимира Путина на пост президента России, а также проведение футбольного Чемпионата мира в 2018-ом. 10 февраля семерых из них приговорили к различным тюремным срокам от 6 до 18 лет.

Как и в случае преследований прошлого, это дело было полностью фальшивым. Не было никакого теракта или планов устроить нечто подобное. Дело основано на признаниях, полученных под пытками, от которых подсудимые отказались в суде. Согласно утверждениям прокуроров, эти мужчины «в неопределенном месте предлагали неизвестным анархистам принять участие в межрегиональной террористической организации под названием «Сеть» с целью силой изменить российских конституционный порядок». Так называемый «устав» организации, который прокуроры цитируют как доказательство, загадочным образом появился на компьютерах «террористов», когда их изъяли службы безопасности.

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В правозащитной организации «Мемориал» говорят, что нет никаких доказательств существования «Сети». В действительности члены этой «группы» даже не знали друг друга вплоть до ареста. Их объединяли лишь анархистские взгляды, антифашистская активистская деятельность и увлечение страйкболом, которое в ФСБ (ведомство-наследник НКВД) назвали подготовкой к терроризму. Ребята из провинции без защиты денег, статуса или московских СМИ были легкой добычей.

Дело и пытки были примером пресловутой «службы ФСБ для защиты конституционного порядка и борьбы с терроризмом». По горькой иронии, осуждение ребят произошло тогда же, когда сам Путин устроил атаку против конституции России, переписав ее под свои желания остаться у власти на неопределенный срок и изолировав свою страну от международных законов и конвенций, которые защищают права человека.

Ни драконовские приговоры, ни пытки давно не новость для России. По словам политического аналитика Кирилла Рогова, новая в этом случае политическая логика.

«Путин перенял методы Сталина в фабрикации дел для организации террора, особенно среди молодежи, чтобы криминализировать политический активизм», - пояснил эксперт.

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Дело «Сети» было запущено вскоре после того, как тысячи молодых россиян вышли на улицы в 80 городах России, протестуя против Кремля и коррупции. Кремль заметил это. ФСБ провела то, что называет «профилактической» работой, чтобы распространить страх. В схожих случаях провокаторы и информаторы службы заманивали молодых людей включительно с двумя девушками-подростками в фальшивую экстремистскую организацию под названием «Новое Величие».

Неизвестно, какие плоды принесет эта тактика: сдержит демонстрантов или радикализирует их. Большое отличие от эры Сталина, однако, остается общественная реакция. Россияне в социальных сетях раздражены. Молодые люди в Москве выходят на одиночные протесты перед зданием ФСБ. Появились коллективные письма поддержки. Для эффективности репрессии должны быть настолько масштабными, чтобы их было трудно избежать. Они должны быть настолько жестокими, чтобы поселить страх в сердца несогласных. Режим Путина не настолько тоталитарный и не может сравниться с масштабами преследований, организованных правительством Китая. Возможно, именно поэтому российский президент становится более жестоким.