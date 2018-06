Хиллари Клинтон покинул главный стратег ее избирательной кампании

Главный стратег избирательной кампании кандидата в президенты от Демократической партии США Хиллари Клинтон известный американский политтехнолог Марк Пенн уходит с этого поста. Как сообщили в предвыборном штабе Х.Клинтон, это связано с "событиями последних дней". Между тем, компания Penn, Schoen and Berland Associates Inc., которую представляет М.Пенн, продолжит консультирование избирательной кампании бывшей первой леди США, передает Associated Press.

Под "событиями последних дней", очевидно, подразумевается известие, распространенное американскими СМИ о том, что М.Пенн 31 марта с.г. провел переговоры с представителями правительства Колумбии по поводу продвижения в конгрессе США соглашения о свободной торговле между двумя странами.

Источники в предвыборном штабе Х.Клинтон указывают на то, что сенатор была разочарована, узнав о встречах М.Пенна с колумбийскими чиновниками. Х.Клинтон выступает против подписания соглашения о свободной торговле с Колумбией, и казус с ее главным и теперь уже бывшим политическим советником уменьшает шансы Х.Клинтон в борьбе за выдвижение единым кандидатом на президентских выборах от Демпартии.

