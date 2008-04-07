Хиллари Клинтон покинул главный стратег ее избирательной кампании
08:00, 07 апреля 2008Мир
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Шансы уменьшаются
|Марк Пенн. Фото АР
Под "событиями последних дней", очевидно, подразумевается известие, распространенное американскими СМИ о том, что М.Пенн 31 марта с.г. провел переговоры с представителями правительства Колумбии по поводу продвижения в конгрессе США соглашения о свободной торговле между двумя странами.
Источники в предвыборном штабе Х.Клинтон указывают на то, что сенатор была разочарована, узнав о встречах М.Пенна с колумбийскими чиновниками. Х.Клинтон выступает против подписания соглашения о свободной торговле с Колумбией, и казус с ее главным и теперь уже бывшим политическим советником уменьшает шансы Х.Клинтон в борьбе за выдвижение единым кандидатом на президентских выборах от Демпартии.
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