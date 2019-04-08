Подруга Меган Маркл случайно назвала пол их с принцем Гарри ребенка - СМИ

Серена Уильямс случайно назвала, кто родится у членов королевской семьи.

Уже совсем скоро принц Гарри и его супруга Меган Маркл, которые установили мировой рекорд по подписчикам в Instagram, впервые станут родителями.

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И пока сторонники членов королевской семьи гадают, кто же у них родится, пол будущего ребенка Меган и Гарри выболтала подруга герцогини Сассекской, теннисистка Серена Уильямс.

Как сообщает ТСН, сделала она это во время интервью изданию E! News. В ходе разговора с журналистами Уильямс случайно проговорилась, что Меган ждет девочку.

"Моя беременная подруга постоянно повторяет: "Мой ребенок точно будет делать это", а я возражаю – "Нет, она этого делать не станет", - сказала Серена.

Первенец принца Гарри и Меган должен появиться на свет в конце апреля, или начале мая.