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58-летний Александр Цекало впервые вышел в свет с молодой женой (видео)

11:45, 28 марта 2019
Мир
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Модель и продюсер держались за руки и были не против фотографий / Фото: Legion-media

58-летний шоумен и его 27-летняя избранница Дарья Эрвин вместе появились на премии ассоциации продюсеров кино и телевидения в Москве.

Модель и продюсер держались за руки и были не против фотографий. Для Дарьи Эрвин это стало первым звездным выходом как жены Цекало. Молодожены выбрала для мероприятия наряд в стиле total black.

Артист не стал проявлять сдержанность и поцеловал свою новоиспеченную жену на камеру.

Как сообщал УНИАН, ранее Цекало развелся с сестрой Веры Брежневой.

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Теги: #Александр Цекало