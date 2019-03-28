58-летний Александр Цекало впервые вышел в свет с молодой женой (видео)
11:45, 28 марта 2019Мир
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Артист не стал проявлять сдержанность и поцеловал свою новоиспеченную жену на камеру.
Модель и продюсер держались за руки и были не против фотографий / Фото: Legion-media
Известный продюсер Александр Цекало, о женитьбе которого недавно стало известно, впервые с новой женой вышел в свет.
58-летний шоумен и его 27-летняя избранница Дарья Эрвин вместе появились на премии ассоциации продюсеров кино и телевидения в Москве.
Модель и продюсер держались за руки и были не против фотографий. Для Дарьи Эрвин это стало первым звездным выходом как жены Цекало. Молодожены выбрала для мероприятия наряд в стиле total black.
Артист не стал проявлять сдержанность и поцеловал свою новоиспеченную жену на камеру.
Как сообщал УНИАН, ранее Цекало развелся с сестрой Веры Брежневой.
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