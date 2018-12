Трамп неожиданно прилетел к американским военным в Ирак (фото, видео)

Президент США Дональд Трамп впервые прибыл с визитом в Ирак.

По данным ABC News, президентский самолёт приземлился на авиабазе к западу от Багдада поздно вечером 26 декабря, передает Радио Свобода.

Как отмечают американские СМИ, визит главы Белого дома не был анонсирован и оказался сюрпризом для американских солдат.

Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс уточнила, что Трамп и его супруга Мелания хотели поблагодарить военных за службу и поздравить их с Рождеством.

Выступая перед военнослужащими, Трамп заявил, что у него нет планов сокращать воинский контингент в Ираке, передает телеканал FoxNews.

На территории Ирака находятся несколько военных баз США. Численность воинского контингента может превышать пять тысяч человек.

.@FLOTUS Melania and I were honored to visit our incredible troops at Al Asad Air Base in Iraq. GOD BLESS THE U.S.A.! pic.twitter.com/rDlhITDvm1