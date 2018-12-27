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Трамп неожиданно прилетел к американским военным в Ирак (фото, видео)

00:25, 27 декабря 2018
Мир
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Трамп прибыл со своей женой / фото twitter.com/PressSec

По данным ABC News, президентский самолёт приземлился на авиабазе к западу от Багдада поздно вечером 26 декабря, передает Радио Свобода.

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Как отмечают американские СМИ, визит главы Белого дома не был анонсирован и оказался сюрпризом для американских солдат.

Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс уточнила, что Трамп и его супруга Мелания хотели поблагодарить военных за службу и поздравить их с Рождеством.

Выступая перед военнослужащими, Трамп заявил, что у него нет планов сокращать воинский контингент в Ираке, передает телеканал FoxNews.

На территории Ирака находятся несколько военных баз США. Численность воинского контингента может превышать пять тысяч человек.

19 декабря президент США объявил о выводе американских военных из Сирии в течение ближайших двух месяцев. Этот шаг вызвал критику, как со стороны союзников США, так и в Конгрессе. Министр обороны Джеймс Мэттис подал в отставку. Кроме того, Трамп планирует сокращение военнослужащих в Афганистане с 14 до семи тысяч человек.

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Теги: #Ирак#Дональд Трамп