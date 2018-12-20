Трамп записал видеообращение в связи с выводом военных США из Сирии

Трамп подчеркнул, что американские военные - "великие герои всего мира, потому что они боролись с ИД, которое вредит всему миру".

Президент США Дональд Трамп записал видеообращение, в котором вновь повторил свое заявление о том, что победа над террористической группировкой Исламское государство одержана, поэтому американским военным надо вернуться домой.

Соответствующее видео он разместил на своей странице в Twitter, передает НВ.

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"Мы долго воевали в Сирии. Я президент уже почти два года, и мы по-настоящему подняли уровень боевых действий, и мы победили ИГ. Мы их побили, побили очень сильно, забрали обратно территорию, и пришло время нашим войскам вернуться домой", - сказал Трамп.

В своем обращении американский президент подчеркнул, что был очень огорчен, когда приходилось сообщать семьям и близким военнослужащих, о том, что они были убиты в военных действиях.

"Вы увидите скоро американских героев", - сказал Трамп, отметив, что американские военные - "великие герои всего мира, потому что они боролись с ИГ, которое вредит всему миру".

After historic victories against ISIS, it's time to bring our great young people home! pic.twitter.com/xoNjFzQFTp — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 19, 2018

Как сообщал УНИАН, ранее президент США Дональд Трамп отдал приказ полностью вывести войска США из Сирии. «Мы победили ИГИЛ в Сирии. А это была единственная причина присутствия там во время президентства Трампа», - написал Трамп.