Die Welt: «Опасность заключается в том, что Россия вбивает клин между нами»

Интервью Зильке Мюльхер с министром иностранных дел Латвии, Эдгарсом Ринкевичем, опубликовано на сайте немецкой газеты Die Welt.

Сегодня министры иностранных дел ЕС приезжают в Брюссель для специальной встречи. Речь будет идти о том, грозят ли России дальнейшие санкции из-за недавних действий на востоке Украины. Латвия в настоящее время координирует европейскую политику, потому что председательствует в ЕС. Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич предупреждает в интервью о последствиях раскола в отношении к России. Перед началом заседания, новое правительство в Греции выразило негодование. Новый премьер-министр Алексис Ципрас подверг критике заявление Евросоюза о возможном продлении санкций.

Die Welt: Греки отделились, они не входят в правительство. Сможете ли Вы здесь в Берлине убедить, по крайней мере, Ваших немецких коллег занять более жесткую позицию в отношении России?

Эдгар Ринкевич: Мы говорили о последних событиях в Восточной Украине, где ситуация снова усугубилась. Латвийская позиция по этому вопросу ясна: если ситуация улучшится, мы подумаем о смягчении санкций. Но если она ухудшится, то последует ужесточение санкций.

Die Welt: Придерживается ли Берлин такого же мнения?

Ринкевич: Я твердо убежден, что Германия тоже так считает. Министры иностранных дел ЕС встретятся сегодня в Брюсселе, чтобы обсудить общую позицию в отношении России. Некоторые государства-члены ЕС считают, что ситуация в Украине ухудшилась - другие видят ее по-другому. Самое главное это то, что мы обмениваемся мнениями.

Die Welt: Насколько впечатлен Владимир Путин обменом мнениями европейцев?

Ринкевич: Я знаю об обвинении в том, что Европейский союз всегда только обсуждает и слишком долго принимает решения. Но так работает демократический клуб из 28 равноправных членов. Это может разочаровывать, но мы сначала обмениваемся мнениями, а потом согласовываем нашу политику. Кроме того, мы не должны умалять достижения: я считаю большим успехом то, что до сих пор в вопросе конфликта между Украиной и Россией нам удавалось действовать сообща. Я не думаю, что мы примем конкретные решения сегодня в Брюсселе. Это произойдет не позднее, чем на саммите глав государств и правительств ЕС в феврале.

Die Welt: Но что происходит сейчас, насилие в Украине продолжается?

Ринкевич: Мы должны и будем поддерживать переговоры с Россией и Украиной. Мы должны подтолкнуть Москву к выполнению Минского соглашения, которое, среди прочего, предусматривает прекращение огня на востоке Украины. Недавние события в Мариуполе, где пророссийские сепаратисты убили по меньшей мере 30 человек, являются явным нарушением Минского соглашения. Мы в ЕС должны продолжать оказывать давление на все стороны. Мы, европейцы, должны поднять наши голоса и использовать свое влияние.

Die Welt: Выступает ли, например, Верховный представитель ЕС Федерика Могерини достаточно явно против России? Недавно прозвучало много критики из-за ее сдержанности в отношении Москвы.

Ринкевич: Я постоянно на связи с Федерикой Могерини, и нет никаких оснований сомневаться в ней. Чтобы она могла выступать открыто, необходимо соответствующее решение Совета ЕС. Согласно правилам ЕС, она действует, прежде всего, как представитель министров иностранных дел ЕС. И сейчас это совсем не простая задача.

Die Welt: Польский президент Совета ЕС и президентство Латвии – это плохие новости для Владимира Путина? Создается впечатление, что восточные европейцы в ЕС представляют более жесткую линию по отношению к Москве.

Ринкевич: Восточные европейцы, возможно, из-за их истории более чувствительны к российским посягательствам. Но и у нас нет никаких иллюзий: Даже если мы достигнем прекращения огня на востоке Украины, отношения между ЕС и Россией больше не будут прежними. Незаконная аннексия Крыма – это нарушение международного права. Возврат к нормальной жизни в отношениях с Россией невозможен, пока это не изменится.

Die Welt: Какую самую большую ошибку ЕС мог бы сейчас допустить в своей политике в отношении России?

Ринкевич: Наибольшая опасность в том, что мы не выступаем, как единая сила, и тем самым позволяем России вбить клин между нами. Каждый член ЕС должен понимать, что мы должны сохранять все варианты в отношении России открытыми, чтобы Москва не сомневалась в нашей решимости.