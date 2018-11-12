Самая сексуальная женщина планеты впервые стала мамой

Модель Кейт Аптон стала мамой в первый раз.

Кейт Аптон, еще не так давно демонстрировавшая, как занимается спортом, будучи беременной, сообщила о том, что стала мамой в первый раз.

Читайте такжеМладшая сестра Кейт Миддлтон родила (видео)

Нынешний год можно смело назвать одним из самых удачных за всю жизнь модели. Сперва в июне она получила титул "самой сексуальной женщины на планете" по версии журнала Maxim, оставив далеко позади всех прочих красоток, передает segodnya.ua. А теперь еще и родила своего первенца - девочку. Ее назвали Женевьева.

"Женевьева Аптон Верландер 11.07.18", –написала Кейт на своей странице в Instagram.

Малышка родилась несколько дней назад. И заодно стала бесценным подарком на годовщину свадьбы своих родителей, которую те также отметили чуть раньше..