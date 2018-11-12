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Самая сексуальная женщина планеты впервые стала мамой

14:16, 12 ноября 2018
Мир
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Кейт Аптон \ Фото: instagram/kateupton

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Нынешний год можно смело назвать одним из самых удачных за всю жизнь модели. Сперва в июне она получила титул "самой сексуальной женщины на планете" по версии журнала Maxim, оставив далеко позади всех прочих красоток, передает segodnya.ua. А теперь еще и родила своего первенца - девочку. Ее назвали Женевьева.

"Женевьева Аптон Верландер 11.07.18", –написала Кейт на своей странице в Instagram.

Малышка родилась несколько дней назад. И заодно стала бесценным подарком на годовщину свадьбы своих родителей, которую те также отметили чуть раньше..

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Теги: #ребенок#модель