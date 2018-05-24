Курникова растрогала сеть милым танцем с 5-месячной дочерью (видео)

Поклонники Анны Курниковой пришли в восторг от трогательного ролика.

#girlfun #movetomiami Little one, please don’t inherit my dance moves 😂😂😂😂😂😂😂😂 Публикация от 🐾 Anna 🎈Аня (@annakournikova) 23 Май 2018 в 2:49 PDT

Знаменитая теннисистка и возлюбленная Энрике Иглесиаса Анна Курникова показала подросшую дочь.

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Спортсменка в своем Instagram опубликовала видео, на котором она танцует вместе с ребенком. Девочка улыбается и также пытается двигаться в такт музыке.

Поклонники Анны Курниковой пришли в восторг от трогательного ролика. По их мнению, дочь звезд – само очарование. Комментаторы также решили, что Анна прекрасно выглядит и очень быстро пришла в форму после родов. «Прелестно», «Люси – копия мамы», «Обожаю вашу семью», «Счастливый ребенок», «Такие крутышки», «А второй малыш, наверное, снимает вас на телефон», «Молодец», «Здоровья и счастья вам», – прокомментировали пользователи.

Как сообщал УНИАН, 16 декабря 2017 года российская теннисистка и фотомодель Анна Курникова родила певцу Энрике Иглесиасу двойню.