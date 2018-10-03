The Atlantic Council: На выборах в Украине у пророссийских сил нет никаких шансов

Антивоенный популизм лояльных к Москве политиков противоречит даже политике Путина.

Выборы в Украине, которые пройдут в следующем году, не закончатся реваншем пророссийских сил.

Безусловно, Россия будет пытаться вмешиваться в украинский демократический процесс. Поэтому стоит пристально следить и разоблачать ее козни. Но шансы того, что лояльная к Москве партия придет к власти в Украине, мизерные из-за двух факторов.

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Об этом в статье для Atlantic Council пишет британский историк и политолог Тарас Кузьо. Во-первых, опросы показывают, что большинство избирателей настроены против предвыборной риторики «Оппозиционного блока», который продвигает распространение русского языка в Украине, а также настаивает на интеграции с Евразийским союзом вместо НАТО и ЕС. Через четыре года после вторжения России в Украину лишь 7% украинцев действительно верят, что это произошло из-за подавления русского языка. Поддержка евразийской интеграции развеялась. 66% избирателей ассоциируют Россию с «агрессией», 57% с «жестокостью», а еще столько же – с диктатурой. Приверженность к НАТО усилилась, а стремление присоединиться к ЕС укрепилось.

Во-вторых, российская оккупация Крыма и части Донбасса лишила 16% избирателей возможности участвовать в украинских выборах. Эксперт Поль Д'Аньери проанализировал влияние на избирательный процесс отсутствие в нем 3,75 миллиона избирателей. 87% этих людей в 2010 году голосовали за Виктора Януковича. Другими словами, значительная часть электората экс-президента теперь живет под оккупационным режимом России и не может голосовать. И это сильно изменит ландшафт выборов в 2019 году.

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В 2012 году "Партия регионов" получила 185 мест. А через три года то, что от нее осталось под названием «Оппозиционный блок», получило всего 29 мест. В 2014 году пророссийскую партию поддержали лишь 1,5 миллион человек или на 4,6 миллиона меньше, чем в 2012 году.

Д'Аньери справедливо заметил, что «Опоблок» способен мобилизовать избирателей только на Востоке Украины. И именно поэтому он не может получить ни президентство, ни парламентское большинство. Другими словами, военная агрессия Владимира Путина не позволяет востоку контролировать всю Украину. Вдобавок, у «Опоблока» нет ни финансирования, ни единства, которыми могла похвастаться когда-то «Партия регионов». Украинский электоральный баланс сместился с юга и востока на запад и центр.

Также автор замечает, что пророссийские силы в Украине настаивают на поиске компромисса с Путиным, потому что так их избиратели снова смогут голосовать. Именно эта цель кроется за антивоенным популизмом Юрия Бойко и Вадима Рабиновича. Однако, это проигрышная стратегия. Пророссийский популизм подрывает тот факт, что Владимир Путин – единственный политик, способный остановить войну.

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Украинцы хотят, чтобы война наконец-то закончилась. Но они не ждут, что это действительно произойдет в ближайшее время. Более 70% избирателей убеждены, что в течение следующих трех лет никаких изменений не будет. При этом, большинство украинцев обвиняют в начале войны Путина. А 73% из них считают, что нормализация отношений с Россией невозможна, пока российский автократ будет оставаться при власти. 72% украинцев убеждены, что цель Москвы – уничтожить украинскую независимость и суверенитет.

Пророссийским политикам в Украине также следовало бы извлечь уроки из «Оранжевой революции» и «Революции достоинства». Им стоит усвоить, что нельзя игнорировать желания своего народа. Учитывая рост количества ветеранов войны, любые попытки пророссийских сил заключить компромиссное соглашение с Путиным может иметь серьезные последствия. Три четверти украинцев считают, что возвращение к нормальным отношениям с Россией возможно лишь после завершения войны и возвращения оккупированных территорий под контроль Киева.