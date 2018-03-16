СМИ: Анджелина Джоли закрутила роман с бывшим Кирстен Данст

Актеры якобы обменивается электронными письмами и смс, а также ужинают вместе.

Актриса Анджелина Джоли закрутила роман с 33-летним Гарреттом Хедлундом.

По сообщению издания Radar Online, сейчас у пары период флирта: Джоли принимает ухаживания молодого поклонника. Актеры якобы обменивается электронными письмами и смс, а также ужинают вместе.

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Джоли подала на развод с мужем, актером Брэдом Питтом, в сентябре 2016 года, пояснив, что делает это для сохранения здоровья семьи. От этого брака у нее есть шестеро детей, трое из которых – приемные.

Джоли и Питт поженились в 2014 году, хотя вместе были с 2004-го. Слухи о разводе пары появились еще в декабре 2015 года. Гарретт в течение четырех лет встречался с актрисой Кирстен Данст.

Ранее западные СМИ сообщили, что Питт начал встречаться с Деми Мур.