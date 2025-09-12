Дрон может находиться в воздухе почти сутки.

Французская компания Turgis & Gaillard объявила о первом испытательном полете своего большого БПЛА Aarok - два года назад этот иностранный производитель и украинский "Антонов" объявляли о намерении совместного производства БПЛА.

Как пишет Defense Express, модель, которую впервые представили на Парижском авиасалоне 2023 года, на этот раз отработала летные режимы на высоте до 1,5 км в течение почти часа, продемонстрировав задекларированную управляемость и скороподъемность.

Хотя в ходе испытаний на борту находился пилот - практика, которая усложняет название "беспилотник" - распространенная процедура для упрощения сертификации и получения более детальных данных о летных характеристиках.

Как отмечают аналитики, Aarok еще до пилотируемого полета проходил скоростные руления и многократно демонстрировался в конфигурации с кабиной. Двухдневный цикл доводки техники занял около двух лет от показа статической модели до первого полета.

Важность этого проекта для Украины усиливает соглашение о промышленном сотрудничестве: 28 сентября 2023 года Turgis & Gaillard и "Антонов" объявили о намерении совместного производства БПЛА на базе Aarok - декларация была озвучена во время визита министра обороны Франции в Киев.

По мнению экспертов, характеристики машины делают ее интересным инструментом: взлетный вес составляет около 5,5 т, из которых допустимая полезная нагрузка - до 1,5 т. Заявленное время пребывания в воздухе - до 24 часов, крейсерская скорость - около 463 км/ч. Самолет комплектуется 1200-сильным турбовинтовым двигателем Pratt & Whitney Canada PT6.

Особое внимание привлекает совместимость с типовым авиационным вооружением. На демонстрациях Aarok показывали в конфигурациях с управляемыми ракетами Hellfire, высокоточными бомбами AASM Hammer, противотанковыми управляемыми ракетами Akeron, блоками 70-мм ракет и управляемыми реактивными боеприпасами APKWS или их европейскими аналогами. Вместе с оптико-прицельными станциями это дает платформе возможность выполнять задачи ударного самолета с акцентом на борьбу с вражескими БПЛА.

Несмотря на то, что роль больших дронов на поле боя за последние годы была пересмотрена из-за насыщения ПВО, в Aarok видят актуальную задачу: платформа способна не только выполнять дальние патрульные и разведывательные миссии, но и наносить результативные удары, в том числе по вражеской авиационной технике малого типа. По замыслу, в некоторых сценариях он может выполнять роль "истребителя дронов", при этом по характеристикам не уступая легким летательным аппаратам, которые иногда применялись для подобных задач.

Пока об объемах производства в Украине или сроках локализации деталей ничего официально не сообщается - есть только публичное намерение сотрудничать с "Антоновом".

Европейцы создали аналог "Ада" - что известно

Напомним, недавно европейская корпорация MBDA продемонстрировала дальнобойную крылатую ракету Crossbow, которую можно назвать "прагматичным решением", учитывая требования современной войны. Аналитики Defense Express рассказали, что ракету разработали за семь месяцев, а на ее создание разработчики могли принять во внимание украинскую ракету "Ад". Crossbow оборудовали малогабаритным турбореактивным двигателем, фюзеляж не имеет стелс-формы и сложного крыла. При этом вес боевой части Crossbow составляет 300 кг, дальность полета - 800 км.

