Boeing показала новое видео полета дрона-дозаправщика MQ-25

Американская компания Boeing показала видео второго полета нового беспилотника-дозаправщика MQ-25.

Видео опубликовано в Twitter компании. На нем можно видеть взлет и посадку аппарата.

Как сообщает Defence Blog, аппарат MQ-25 Stingray спроектирован с возможностью взлета с авианосца и может дозаправлять в воздухе палубные истребители, такие как F/A-18 Super Hornet и новый многофункциональный истребитель F-35C.

ВМФ США хочет получить аппарат, который сможет доставлять 6800 килограмм авиатоплива на расстояние до 930 км, и проводить в воздухе 4-6 дозаправок.

#MQ25 took to the skies again last week, this time with landing gear up! We’re continuing a rigorous flight test program for the @USNavy unmanned aerial refueler. pic.twitter.com/82aGtkRBIW