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Boeing показала новое видео полета дрона-дозаправщика MQ-25

12:41, 08 октября 2019
Оружие
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Компания Boeing показала видео полета нового беспилотника-дозаправщика / Twitter, Boeing Defense

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Видео опубликовано в Twitter компании. На нем можно видеть взлет и посадку аппарата.

Как сообщает Defence Blog, аппарат MQ-25 Stingray спроектирован с возможностью взлета с авианосца и может дозаправлять в воздухе палубные истребители, такие как F/A-18 Super Hornet и новый многофункциональный истребитель F-35C.

ВМФ США хочет получить аппарат, который сможет доставлять 6800 килограмм авиатоплива на расстояние до 930 км, и проводить в воздухе 4-6 дозаправок.

Ранее эскадрилья истребителей Корпуса Морской пехоты США доказала, что новый истребитель F-35B Lightning II может приземляться на новый универсальный десантный корабль USS America и выполнять широкий спектр задач.

Таким образом, новый УДК можно успешно использовать как легкий авианосец.

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Теги: #США#дроны