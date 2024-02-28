Погибшему мужчине было 32 года.

Оккупационная армия РФ ударила по Донецкой области из артиллерии. Под вражеским огнем оказалась Кураховская громада.

Как сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, в зоне поражения оказалось частное предприятие. В результате обстрела погиб мужчина. Еще пять человек получили ранения.

"32-летний сотрудник из-за полученных телесных повреждений скончался по дороге в медицинское учреждение. Еще трех мужчин и двух женщин в возрасте от 55 до 70 лет госпитализировали с осколочными ранениями конечностей и шеи, переломом, разрывом артерии и проникающими ранами грудной клетки. Один из пострадавших сейчас находится в тяжелом состоянии", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что взрывами также повреждены здание предприятия и автомобили.

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Прокуроры продолжают принимать меры для фиксации военных преступлений РФ против мирного населения региона.

Обстрелы украинских городов: другие новости

27 февраля российские захватчики ударили по Сумской области. Когда на место прибыли полицейские, враг нанес еще один удар.

В результате коварной атаки россиян погибли двое полицейских. Еще несколько правоохранителей получили ранения.

25 февраля россияне атаковали Днепр ракетами и дронами. В городе были повреждены 10 частных домов и несколько авто. Госпитализировали двух мужчин 41 и 49 лет и двух женщин 20 и 60 лет.

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