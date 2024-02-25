Кроме того, в области фиксируют БПЛА.

Вечером в воскресенье, 25 февраля, Россия атаковала Днепропетровскую область ракетами, в пригороде Днепра раздались взрывы.

В 21:17 Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщило о российской ракете в направлении Павлограда/Днепра. Через три минуты стало известно о пролете еще одной ракеты в направлении Днепра, а затем - еще нескольких. "Ракеты (предположительно Х-59) на Днепр", - написали военные в Telegram в 21:26.

Как сообщает Общественное, в пригороде Днепра дважды слышали взрывы. Кроме того, ранее Воздушные силы сообщали о БПЛА в северной части Днепропетровской области. Сейчас там все еще объявлена воздушная тревога.

Видео дня

Обновлено в 21:47: Харьков и Днепр - оставайтесь в укрытиях.

Обновлено в 21:36: БПЛА типа "Shahed" в пригороде Днепра, пишут военные.

Атаки дронов 25 февраля: что известно

Этой ночью оккупационные войска РФ запустили по Украине 18 ударных беспилотных летательных аппаратов типа "Shahed", противовоздушная оборона уничтожила 16 из них в пределах Полтавской, Киевской, Хмельницкой, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей.

Прямо сейчас тревога объявлена в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях, существует опасность применения дронов.

Вас также могут заинтересовать новости: