Среди раненых – четверо несовершеннолетних.

В четверг, 22 февраля 2024 года, российские оккупационные войска ударили по Донецкой области. Били из реактивной системы залпового огня "Ураган".

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. По его словам, под вражеским огнем оказалось Константинопольское. По территории села попали 13 снарядов.

"1 человек погиб и 9 ранены в результате обстрела Константинопольского Кураховской общины. Среди раненых – 4 подростка: 12, 14, 15 и 16 лет. Всем оказана необходимая медицинская помощь", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что в результате атаки повреждено немало домов.

В то же время в Донецкой областной прокуратуре рассказали, что россияне обстреляли село около 16:00. По предварительным данным, против мирного населения оккупанты использовали РСЗО "Ураган" с осколочно-фугасной частью.

"От попадания снарядов погиб мужчина, который ехал в автомобиле. Также получили ранения различной степени тяжести девять человек, среди которых четверо детей – 12 и 16-летние братья и мальчики 14 и 15 лет. На момент атаки несовершеннолетние играли на улице. У пострадавших диагностированы ссадины, множественные осколочные ранения и перелом. Они доставлены в больницу", – добавили правоохранители.

Удары РФ по Украине: последние новости

В четверг, 22 февраля, российская оккупационная армия ударила по тепловой электростанции, расположенной в одном из прифронтовых регионов. В результате атаки пострадали энергетики. Также серьезно повреждено оборудование ТЭС.

В то же время военный эксперт Александр Коваленко предупредил, что на вторую годовщину полномасштабного вторжения в Украину – 24 февраля – россияне могут нанести массированный удар по Украине.

О подготовке РФ к массированному ракетному удару говорит и руководитель пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. Она считает, что о подготовке к массированной атаке РФ свидетельствует и вчерашний пуск ракеты из Черного моря в сторону Украины.

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