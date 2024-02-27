Противники повредили помещение агрофирмы.

Сегодня, 27 февраля, в 12 часов россияне обстреляли Хотинскую громаду в Сумской области, в результате обстрела погибли двое полицейских и четыре - получили ранения различной степени тяжести.

Об этом сообщила Сумская областная военная администрация. Отмечается, что враг из артиллерии обстрелял населенный пункт, по которому уже бил в эти же сутки. "Также было повреждено помещение агрофирмы. Разбор завалов продолжается. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь", - говорится в сообщении.

В то же время министр внутренних дел Игорь Клименко в Telegram написал, что следственная группа выехала на документирование последствий прилетов по зданию фермерского хозяйства. "И в это время враг ударил снова. Прицельно артиллерией по правоохранителям. Тела двух полицейских спасатели достали из-под завалов", - отметил глава МВД.

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Как сообщал УНИАН, 20 февраля на Сумщине в приграничной Новослободской сельской громаде Конотопского района в результате попадания российского дрона в одном из сел в частный жилой дом сегодня утром погибла семья из пяти человек.

Россияне вели обстрел мирного населения громады сначала дронами, а потом из артиллерии. Обстрел продолжался почти два часа. Один из дронов со взрывчаткой попал в жилой дом, в котором находились пять гражданских лиц - членов одной семьи. В результате попадания дом был разрушен до основания, и произошел пожар.

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