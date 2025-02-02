В городской застройке Часового Яра и Торецка продолжаются интенсивные бои, - 'Хортица'

Противник активно применяет артиллерию и БПЛА.

Силы обороны продолжают держать Торецк и Часов Яр, сейчас продолжаются интенсивные бои в городской застройке.

Об этом сообщает официальный канал оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" (ОСУВ "Хортица").

"На Краматорском и Торецком направлениях боевые действия высокой интенсивности продолжались в городской застройке Часового Яра и Торецка. Российские войска также пытались прорвать нашу оборону неподалеку Ступочек и Белой Горы. Противник активно применял артиллерию и БПЛА. Ухудшение тактического положения не допущено", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что на Покровском направлении оккупанты атаковали позиции наших войск в районах Зеленого Поля, Елизаветовки, Луча, Звёздного, Удачного, Успеновки, Андреевки, Новоалександровки, Серебряного и Дачного.

"Противник пытается реализовать свое численное преимущество и развивать наступление", - заявили в ОСУВ "Хортица".

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Как сообщал УНИАН, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявлял, что сейчас на юге Донецкой области россияне сосредоточили свои силы для захвата Константинополя и продвижения вдоль трассы на Запорожье.

"Это первый, промежуточный этап. А следующее направление, как они будут пытаться вдоль трассы сунуться, - это населенный пункт Багатырь. Это тактические цели наступления врага. Сейчас боевые действия там очень серьезные. И это связано, что враг пытается выровнять фланги на этом направлении. Потому что выйдя в район Константинополя, они будут пытаться там выстроить линию обороны и часть войск перебрасывать на Покровск", - сказал Тимочко.

Он добавил, что на этом этапе ключевой задачей оккупантов является захват Покровска и продвижение на север Донецкой области.

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