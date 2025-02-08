Для россиян Торецк - один из основных пунктов наступления наряду с другими логистическими центрами.

Минобороны РФ заявилооб оккупанции Торецка, но украинские военные отрицали это и сообщали о тяжелых боях в самом городе и вокруг него.

Reuters не смогло подтвердить сообщения о боевых действиях ни с одной из сторон. Издание указало, что для россиян Торецк - один из основных пунктов наступления наряду с другими логистическими центрами, такими как Краматорск и Константиновка на северо-западе и Покровск на западе.

Генштаб ВСУ вчера поздно вечером сообщил, что оккупанты совершили 10 атак на украинские позиции в Торецке. "Основные усилия оккупантов в атаках были сосредоточены в районе города Торецк. Украинские военнослужащие отразили все атаки противника", - говорилось в сообщении.

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Как отметило издание, украинские военные аналитики говорят, что захват Торецка, находящегося на возвышенности, может позволить оккупантам еще больше усложнить логистику ВСУ на большей части Донбасса.

Это также позволит россиянам продвинуться на северо-запад к региональному логистическому узлу Константиновка, который связан с несколькими ключевыми городами.

"Большая часть гражданского населения Торецка уже давно бежала или была эвакуирована, а многие здания города разрушены или сильно повреждены", - написало издание.

Ситуация в районе Торецка

Силы обороны продолжают держать Торецк и Часов Яр, где продолжаются интенсивные бои в городской застройке. "На Краматорском и Торецком направлениях боевые действия высокой интенсивности продолжались в городской застройке Часового Яра и Торецка", - сообщили оперативно-стратегической группировке войск "Хортица".

Полной оккупацией города Торецк российские войска хотят решить сразу несколько задач, сказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко. Он добавил, что бои за Торецк позволяют Силам обороны сковывать российские войска и бить дальнобойной артиллерией по местам скопления их сил с Донецкого направления.

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