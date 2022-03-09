Оккупанты начали сбегать от войны в Украине.

Российские оккупанты начали сбегать от войны в Украине, которую развязала РФ 24 февраля 2022 года.

Об этом сообщает оперативное командование "Север".

"Силы сопротивления и воинские части оперативного командования "Север" в действии. "Освободители" нашей земли снова разбиты, потеряли боеспособность, морально-психологическое состояние не позволяет выполнять дальнейшие задачи. Все российские солдаты и офицеры, побежавшие по лесам, теперь читают наши записки, как правильно сдаться в плен", - говорится в заявлении командования.

Кроме того, оккупанты перед побегом оставили для ВСУ несколько записок, в которых идет речь о том, что они также против войны. Кроме того, военные РФ говорят, что любят украинцев.

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