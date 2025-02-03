Он говорит, что теперь понимает, насколько комфортно чувствовал себя там.

Разница между войнами в Украине и Афганистане колоссальная, на российско-украинском фронте чувство безопасности абсолютно отсутствует.

Об этом в интервью Армия TV рассказал бывший боец Воздушно-десантных войск Соединенных Штатов Америки Мюррей. В 2022 году он стал командиром роты в Международном легионе при Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Военнослужащий говорит, что провел в Афганистане больше года. Операции сводились к поддержке присутствия и выявлению небольших групп вражеских сил в определенном секторе, также они защищали безопасность избирательных участков во время выборов:

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"Я воевал в восточной части Афганистана, там много горных хребтов. В этой провинции было много маршрутов для проникновения из Пакистана. Там, особенно весной и летом, когда начинался "сезон боев", мы наблюдали значительный наплыв вражеских бойцов. И наша задача в основном сводилась к патрулированию и демонстрации присутствия".

Впоследствии тактика войск изменилась, они создавали боевые посты и жили в более изолированных местах за пределами основных баз. Тогда их работа заключалась в поддержании безопасности в небольших районах вокруг этих постов.

"И это была интересная работа, но преимущество в технологиях, которое мы имели над врагом в Афганистане, было просто колоссальным. Это как небо и земля. Зато здесь стороны имеют примерно равные силы, поэтому ситуация совершенно иная", - объясняет он.

Военный отметил, что в Афганистане только американские силы были вооружены дронами, и он только сейчас осознает, насколько комфортно и безопасно чувствовал себя там:

"Над головой не гудели постоянно fpv-дроны, которые стали сейчас настоящим проклятием. И это демонстрирует, насколько далеко зашли современные технологии в войне. Разница просто огромная. В Украине, по моему мнению, война эволюционирует каждые шесть месяцев. Постоянно появляются новые технологии, которые начинают использоваться на поле боя, и нам приходится отвечать на эти вызовы, адаптироваться и менять подходы".

Также Мюррей отметил, что в Афганистане имел уверенность, что в случае ранения может рассчитывать на эвакуацию и быстрое оказание медицинской помощи. В Украине, несмотря на фантастическую работу медицинской службы Легиона, гарантий нет - помощь может прийти только через сутки или больше.

Международный легион

Международный легион является отдельным спецподразделением Интернационального легиона, он подчиняется украинской разведке. Известно, что это подразделение начало выполнять боевые задачи весной 2022 года.

Напомним, ранее стало известно, что экс-заместитель председателя британской Консервативной партии Джек Лопрести вступил в ряды украинского Интернационального легиона.

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