Все койки в реанимации политравмы больницы Мечникова заняты военными - главврач
15:41, 18 октября 2016Война
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Из зоны проведения антитеррористической операции в ДОКБ им. Мечникова доставлен раненный военнослужащий, пострадавший во время минометного обстрела. Военного готовят к операции.
Днепропетровская областная больница им. И.Мечникова / Фото: УНИАН
Об этом на своей странице в Facebook сообщил главврач больницы Сергей Рыженко.
Он подчеркнул, что на сегодняшний день в реанимации политравмы все койки заняты ранеными бойами.
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«Вячеслав, старший матрос ВСУ, 31 год. Минометный обстрел накрыл его возле с. Водяного. Минно-взрывная травма. Осколки глубоко вошли в лицо и шею. Остановились в миллиметре от спинного мозга. На трахеостоме», - сообщил Сергей Рыженко.
Напомним, ранее сообщалось, что количество раненых бойцов в реанимации больницы им. Мечникова в Днепре стало рекордным за последний месяц.
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