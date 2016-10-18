Все койки в реанимации политравмы больницы Мечникова заняты военными - главврач

Об этом на своей странице в Facebook сообщил главврач больницы Сергей Рыженко.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день в реанимации политравмы все койки заняты ранеными бойами.

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«Вячеслав, старший матрос ВСУ, 31 год. Минометный обстрел накрыл его возле с. Водяного. Минно-взрывная травма. Осколки глубоко вошли в лицо и шею. Остановились в миллиметре от спинного мозга. На трахеостоме», - сообщил Сергей Рыженко.

Напомним, ранее сообщалось, что количество раненых бойцов в реанимации больницы им. Мечникова в Днепре стало рекордным за последний месяц.