Количество раненых бойцов в реанимации больницы им. Мечникова в Днепре стало рекордным за последний месяц

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» сообщил главный врач областной клинической больницы им. Мечникова Сергей Рыженко.

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«За последнюю неделю к нам поступило 10 крайне тяжелых бойцов с минно-взрывными ранениями. От солдата до командира батальона. Все они в настоящее время проходят лечение в реанимации больницы им. Мечникова», - сказал он.

Рыженко также отметил, что это самое большое количество раненых за последний месяц. У бойцов, которые сейчас находятся в реанимации, в основном ранения головы, шеи, груди, живота, конечностей.