Боевики активизировали воздушную разведку по всей линии столкновения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины, пресс-секретарь Олег Слободян во время брифинга в Киеве.

Так, по словам Слободяна, в течение недели пограничниками в полосе безопасности вдоль линии боевых столкновений зафиксировано 89 беспилотных летательных аппаратов. За неделю до этого эта цифра составляла 59.

"Летательные аппараты были отслежены практически во всех районах вдоль линии боевых столкновений", - констатировал представитель Госпогранслужбы.

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Вместе с тем с 6 августа, отметил Слободян, "несколько уменьшилась активность обстрелов российско-террористическими войсками блокпостов, где пограничники несут службу совместно с военнослужащими Вооруженных сил Украины".

Слободян также отметил, что во время осуществления мероприятий контроля на линии разграничения между силами АТО и незаконными вооруженными формированиями в течение недели пограничники выявили и задержали 3 человек, причастных к деятельности НВФ.