За сутки в зоне АТО погибли 5 военнослужащих, 23 – ранены
10:11, 30 января 2015Война
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За минувшие сутки в зоне АТО погибли 5 военнослужащих, 23 - получили ранения.
REUTERS
Об этом сообщил исполняющий обязанности спикера Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.
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"Во время обстрелов, боевых столкновений Украина потеряла пять военнослужащих, еще 23 получили ранения различной степени тяжести ", - сказал он.
Также он сообщил, что в больницах и госпиталях находятся 390 военных, в том числе 11 тяжелораненых.
Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в результате бойвих действий погибло 5 украинских военнослужащих, еще 29 получили ранения.
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