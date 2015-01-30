За сутки в зоне АТО погибли 5 военнослужащих, 23 – ранены

Об этом сообщил исполняющий обязанности спикера Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

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"Во время обстрелов, боевых столкновений Украина потеряла пять военнослужащих, еще 23 получили ранения различной степени тяжести ", - сказал он.

Также он сообщил, что в больницах и госпиталях находятся 390 военных, в том числе 11 тяжелораненых.

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в результате бойвих действий погибло 5 украинских военнослужащих, еще 29 получили ранения.