За сутки погибли 5 украинских военных, еще 29 ранены – штаб АТО
13:10, 29 января 2015Война
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За прошедшие сутки в зоне АТО погибли пятеро украинских военнослужащих, 29 получили ранения.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.
"За минувшие сутки в результате бойвих действий мы потеряли пятерых украинских военнослужащих, еще 29 получили ранения", - сказал Лысенко.
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По его словам, в зоне АТО несколько уменьшилось количество атак со стороны террористов из-за потерь в живой силе и технике, противник в целом осуществляет обстрелы украинских позиций с дальних расстояний.
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