Депутаты приняли закон о противоминной деятельности в Украине

Законом предусматривается создание Национального органа по вопросам противоминной деятельности и реестра операторов противоминной деятельности.

Верховная Рада Украины приняла закон о противоминной деятельности в Украине (№9080-1).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 242 из 334 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом устанавливается, что в Украине действуют национальные стандарты в области противоминной деятельности, которые разрабатываются с учетом положений международных стандартов противоминной деятельности (IMAS), утвержденных Службой Организации Объединенных Наций по вопросам противоминной деятельности (UNMAS).

Национальные стандарты в области противоминной деятельности разрабатываются Центром противоминных операций, согласовываются национальным органом по вопросам противоминной деятельности и утверждаются Кабинетом министров Украины.

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Субъектами противоминной деятельности являются, в частности, национальный орган по вопросам противоминной деятельности; уполномоченный оперативный орган противоминных операций (Центр противоминных операций) и операторы противоминной деятельности, привлекаемые к выполнению мероприятий в сфере противоминной деятельности.

Национальный орган по вопросам противоминной деятельности является постоянно действующим межведомственным коллегиальным органом, который образуется Кабинетом министров. На него возложена обязанность обеспечения координации мероприятий по управлению и регулированию противоминной деятельности в Украине.

Среди основных целей противоминной деятельности в Украине - уменьшение рисков, которые могут возникать в результате подрыва взрывоопасных предметов, до безопасного для жизни и здоровья населения уровня, что позволит использовать природные ресурсы очищенных от взрывоопасных предметов территорий в хозяйственных целях.

К основным составляющим противоминной деятельности в Украине относятся, в частности, обследование территории на предмет наличия в ее пределах взрывоопасных предметов, маркировка и составление карт территорий, загрязненных и (или) возможно загрязненных взрывоопасными предметами; очистка загрязненной территории путем выполнения работ по разминированию, а именно: выявление, перевозка, обезвреживание и/или уничтожение взрывоопасных предметов.

Финансирование мероприятий противоминной деятельности осуществляется в пределах бюджетных назначений, утвержденных законом о Государственном бюджете Украины на соответствующий год, средств местных бюджетов, предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности, а также за счет других источников финансирования, не запрещенных законодательством.

Для финансирования мероприятий противоминной деятельности могут привлекаться финансовые ресурсы доноров, включая международную техническую помощь в виде грантов, а также возвратную и безвозвратную финансовую помощь международных организаций.

Исполнителями мероприятий в сфере противоминной деятельности являются уполномоченные подразделения центральных органов исполнительной власти, в состав которых входят специалисты по противоминной деятельности, и операторы противоминной деятельности.

Субъекты хозяйствования получают статус операторов противоминной деятельности с момента получения свидетельства об аккредитации оператора противоминной деятельности. Такое свидетельство в первый раз выдается сроком на один год, во время проведения второй и последующих аккредитаций - на 5 лет.

В то же время не могут получать статус оператора противоминной деятельности предприятия, учреждения или организации, расположенные на территории офшорных зон или зарегистрированные на территории государств, к которым, согласно законодательству Украины и резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, других международных организаций, решений Совета Европейского Союза, других межгосударственных объединений и иностранных государств, применены санкции, или если они имеют происхождение из страны, признанной государством-оккупантом и/или признанной государством-агрессором в отношении Украины.

В законе также говорится о создании Реестра операторов противоминной деятельности - с целью учета субъектов хозяйствования и неприбыльных предприятий, учреждений и организаций, имеющих право на осуществление видов хозяйственной деятельности в сфере противоминной деятельности и получивших свидетельство об аккредитации в установленном настоящим законом порядке.

Также устанавливается, что помощь пострадавшим лицам от взрывоопасных предметов включает в себя предоставление медицинской, психологической, профессиональной и социальной помощи с целью уменьшения последствий повреждений, вызванных взрывоопасными предметами.

Территории Украины, на которых велась война, происходил вооруженный конфликт, проводились антитеррористическая операция, операция Объединенных сил и (или) мероприятия по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также территории Украины, которые на основании положений законов Украины признаны временно оккупированными, считаются вероятно загрязненными взрывоопасными предметами.

В рамках полномочий, предоставленных в соответствии с законодательством Украины, деятельность субъектов противоминной деятельности подлежит демократическому контролю. Его система состоит из контроля, осуществляемого Верховной Радой, Кабинетом министров, органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, а также с судебного и общественного контроля.

Также в законе говорится о Комиссии по вопросам аккредитации и мониторинга, которая является постоянно действующим коллегиальным органом, который создается и действует в составе национального органа по вопросам противоминной деятельности.

Инспекция по контролю качества противоминной деятельности создается в составе центра противоминных операций и выполняет контрольно-надзорную функцию, направленную на обеспечение его деятельности в осуществлении им полномочий, предусмотренных этим законом.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.