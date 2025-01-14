Употребление некоторых продуктов на большой высоте может привести к усталости, обезвоживанию и вздутию живота.

Врачи уже неоднократно заявляли, что длительный авиаперелет может оказывать негативное воздействие на организм человека. В частности, речь идет и о пищеварении – нередко во время полета люди чувствуют дискомфорт в желудке.

Сертифицированный гастроэнтеролог в разговоре с Travel Republic подтвердил, что некоторые продукты, потребляемые на борту самолета, могут еще больше усугубить проблемы со здоровьем пассажира.

Поэтому любителям путешествий советуют избегать по крайней мере двух распространенных блюд на борту, которые могут вызвать вялость, вздутие живота и обезвоживание, цитирует Daily Express.

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Тяжелые блюда с соусами

Сухой воздух в салоне может привести к обезвоживанию и замедлить пищеварение, поэтому лучше воздержаться от жирных, кремовых блюд. Вчастности, бортовые меню, включающие жареную пищу и соусы, могут быть тяжелыми для желудка, вызывая вялость и вздутие живота.

Вместо этого во время полета, особенно когда речь идет о дальних рейсах в пункты назначения с сильно отличающимися часовыми поясами, лучше остановиться на легких блюдах.

Снэки с высоким содержанием сахара

Такие закуски могут вызывать резкие всплески энергии, за которыми следуют сбои, из-за чего пассажиры могут чувствовать усталость и дискомфорт.

Тем временем, соленые закуски, такие как чипсы, могут способствовать обезвоживанию и еще больше усугублять вздутие живота, особенно в сухой атмосфере самолета.

Чтобы поддерживать стабильный уровень энергии, лучше избегать сладостей, шоколада и соленых угощений во время полета.

Вместо этого пассажирам советуют выбирать на борту сложные углеводы, такие как цельнозерновые крекеры или киноа, которые обеспечиают их энергией, а также постные белки, такие как курица или орехи, которые помогают дольше сохранять чувство сытости.

"Постные белки, такие как жареная курица или рыба, простой рис или киноа и приготовленные овощи, щадят желудок и с меньшей вероятностью вызовут дискомфорт", – поясняет диетолог Алисса Симпсон.

Увлажняющие продукты, такие как огурцы, арбузы, апельсины и виноград, также являются отличными вариантами для борьбы с сухостью воздуха в салоне, поскольку в них содержится большое количество воды, что помогает поддерживать водный баланс.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты неоднократо поясняли, что многие продукты на борту самолета кажутся не такими вкусными, как на земле. Дело в том, что низкое давление воздуха и сухая атмосфера в салоне притупляют вкусовые и обонятельные рецепторы. Особенно это влияет на сладкие и некачественные вкусы – именно потому, например, кола кажется не такой вкусной в самолете.

Вместе с тем эксперты уверяют, что острые вкусы почти не подвержены влиянию изменения давления воздуха, влажности и шума. Потому если хочется получить удовольствие от трапезы в самолете, стоит выбирать блюда индийской кухни или другие продукты со специями.

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