Однако заказывать такую еду стоит в правильное время.

Пассажиры самолетов часто жалуются, что еда на борту является безвкусной, и в какой-то мере они правы – чаще всего бортовое меню включает в себя самые простые продукты. Более того, у этого являения даже есть вполне научное объяснение.

Однако частый путешественник и фуд-блоггер из Нью-Йорка Дэвид Фарли в своем блоге для The Washington Post утверждает, что туристы все же могут обеспечиться себя вкусным питанием в облаках с помощью простого лайфхака.

По его словам, научные исследования показали, что сочетание изменения давления воздуха в салоне самолета и снижения влажности на высоте 10 тысяч метров снижает чувствительность к сладким и соленым вкусам примерно на 30%. Даже громкий фоновый шум, такой как гудение двигателя реактивного самолета, притупляет вкусовые рецепторы. Однако острые вкусы почти не подвержены влиянию изменения давления воздуха, влажности и шума.

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"Как частый путешественник, я устал от типичной каши, которой нас кормят на дальних рейсах. Философия авиакомпаний в отношении бесплатной еды заключается в том, чтобы оскорбить как можно меньше вкусов", – пояснил он.

Чтобы найти идеальное блюда для авиаперелета, Фарли начал экспериментировать, заказывая специальные блюда, которые предлагают авиакомпании.

"Я начал с исключения вариантов: низкосолевые и диабетические блюда были исключены первыми. Веганские и вегетарианские звучали подозрительно скучно с точки зрения пробуждения моего анестезированного в полете вкуса. Кошерное было заманчиво, но я боялся, что мне придется существовать на хумусе и моркови. Вместо этого я сосредоточился на всем, что источало специи", – рассказал эксперт.

В итоге Фарли остановился на блюдах категории Hindu meal, т.е. индийской кухне, которые, по его словам, сохраняют свои вкусовые качества независимо от авиакомпании.

"Во время моего недавнего перелета с Iberia из Нью-Йорка в Мадрид я с удовольствием побаловал себя нежным куриным карри с рисом и чечевичным рагу – вкусным и слегка острым напоминанием о том, что все еще есть способы наслаждаться дальними перелетами в эконом-классе", – поделился опытом путешественник.

При этом он подчеркнул, что заказывать такую еду стоит заранее, в зависимости от правил конкретного перевозчика, но в среднем речь идео о 24 часах до вылета, чтобы необходимое блюдо успели подготовить.

Как сообщал УНИАН, ранее опытная стюардесса объяснила, почему пассажирам не стоит брать свою еду из дома в самолет. По ее словам, "домашняя" еда может быть не только опасна для самого пассажира, но и способна испортить полет другим путешественникам в самолете.

Также эксперты пояснили, можно ли проносить свою еду в аэропорт в ручной клади – далеко не все продукты питания пропустят через сканеры безопасности в аэропорту.

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