Многие продукты на большой высоте теряют свои вкусовые качества.

Научно доказано, что многие продукты на борту самолета кажутся не такими вкусными, как на земле. Все дело в том, что на высоте 10 тысяч метров притупляются вкусовые рецепторы. Тем временем, эксперты советуют заказывать в бортовом меню острые продукты, чтобы получить хоть какое-то удовольствие от трапезы.

Как пишет The Sun Travel, именно поэтому такой популярный напиток, как "кола", кажется не таким вкусным на борту самолета.

Опытная путешественница Аманда Рид объяснила, что низкое давление воздуха и сухая атмосфера в салоне самолета могут притупить ваши вкусовые и обонятельные рецепторы. Особенно это влияет на сладкие и некачественные вкусы – интенсивность снижается примерно на 30%.

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Поскольку кола является одним из самых сладких напитков, с содержанием сахара 35 г на банку объемом 330 мл, опыт употребления этого напитка в самолете может быть значительно менее приятным, добавляет она.

Тем временем, по ее словам, меньше всего свои вкусовые качества на большой высоте теряют терпкие напитки, а потому лучшим выбором во время полета может быть имбирный эль. Это связано с тем, что хотя сладкие нотки напитка приглушаются, кислые нотки наоборот становятся более выраженными, что делает его освежающе острым.

Имбирный эль также имеет дополнительное преимущество в том, что помогает при укачивании, поскольку он уменьшает чувство тошноты.

До этого аналогичное мнение в комментарии Travel + Leisure выссказала диетолог Лорен Гросскопф: "Имбирь помогает облегчить расстройство желудка у нервных пассажиров".

Как сообщал УНИАН, ранее опытная стюардесса оспорила распространенное мнение о том, что кофе в самолетах пить не стоит.

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