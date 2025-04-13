Вряд ли европейская Eutelsat сможет конкурировать со Starlink в ближайшее время.

Скандальное заявление Илона Маска о том, что "вся линия фронта Украины рухнет", если он отключит там свой спутниковый интернет Starlink, вызвало шок в европейских странах и заставило их задуматься о том, как уменьшить свою зависимость от непредсказуемого миллиардера.

Как пишет The Wall Street Journal, европейские власти теперь хотят, чтобы компания Eutelsat как можно быстрее предоставила альтернативу Starlink в Украине через свой спутниковый интернет-сервис OneWeb. В долгосрочной перспективе они рассчитывают на Eutelsat в плане помощи в построении космической сети связи, которая сделает континент более автономным.

Однако есть сомнения, что Eutelsat сможет конкурировать со Starlink в ближайшее время, отмечается в статье.

Видео дня

У компании менее 700 спутников на низкой околоземной орбите. В ближайшие несколько лет она планирует отправить в космос 500 спутников. В то же время Starlink имеет около 7000 спутников — в 10 раз больше, чем Eutelsat. Терминалы Starlink также стоят примерно в десять раз меньше.

"OneWeb не является подходящей альтернативой Starlink ни в каком виде, форме или виде", — сказал Кристофер Бо, эксперт по спутниковой отрасли в консалтинговой фирме Analysys Mason. "Запуск множества спутников не происходит в одночасье".

В то же время Eutelsat хочет увеличить пропускную способность. Вопрос в том, как быстро это произойдет и кто будет за это платить. Как отмечает издание, чтобы по-настоящему конкурировать со Starlink, Eutelsat, вероятно, понадобятся миллиарды долларов финансирования от трех крупнейших акционеров: французского и британского правительств и конгломерата, контролируемого индийским миллиардером Сунилом Бхарти Митталом.

Европейцы обеспокоены потенциальной уязвимостью Украины из-за Starlink

Ранее министр иностранных дел Польши Радек Сикорский заявил, что если SpaceX окажется ненадежным поставщиком, страна будет вынуждена искать другие варианты. В ответ Маск грубо ответил ему, что замены Starlink нет.

После этого, ппо словам генерального директора Eutelsat Евы Бернеке, ее телефон взорвался. Запаниковавшие европейские чиновники хотели знать, что Eutelsat может предоставить в Украине и как быстро.

Бернеке нашла 5 000 терминалов OneWeb, которые могут быть отправлены в Украину в течение нескольких недель. Еще 5 000 могут быть отправлены в течение года. Теперь Eutelsat ждет зеленого света от Европейского союза на развертывание терминалов.

В настоящее время в Украине около 1000 терминалов OneWeb. Они более громоздкие, чем антенны Starlink, и стоят дороже. Начальная цена пользовательских терминалов Starlink составляет менее 400 долларов; стартовая цена OneWeb составляет 3200 долларов.

Альтернатива Starlink

Ранее Reuters писал, что Германия уже больше года финансирует доступ Украины к спутниковой интернет-сети, которой управляет французская Eutelsat. Гендиректор компании ева Бернеке отметила, что в Украине сейчас есть менее тысячи терминалов, подключающих пользователей к сети Eutelsat, однако их количество может вырасти на 5-10 тысяч в течение ближайших недель.

В то же время она прямо признала, что на сегодня не существует ни одного альтернативного варианта для Украины, который мог бы заменить Starlink.

Вас также могут заинтересовать новости: