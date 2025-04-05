Ожидается, что количество терминалов Eutelsat в Украине в ближайшие недели увеличится до 5-10 тысяч.

Германия финансирует доступ Украины к спутниковой интернет-сети, которой управляет французская Eutelsat, как альтернативы Starlink Илона Маска. Как сообщила Reuters генеральный директор Eutelsat Ева Бернеке, компания предоставляет Украине высокоскоростной спутниковый интернет-сервис уже около года через немецкого дистрибьютора.

Она сказала, что проект финансируется правительством Германии, но при этом не указала его стоимость.

В то же время, по словам Бернеке, в Украине сейчас есть менее тысячи терминалов, подключающих пользователей к сети Eutelsat, по сравнению с 50 000 терминалов Starlink однако она сказала, что ожидает роста этой цифры.

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По ее словам, количество терминалов может вырасти на 5-10 тысяч в течение ближайших недель.

На вопрос о том, будет ли Германия также финансировать это дополнительное увеличение, представитель Eutelsat Джоанна Дарлингтон сказала, что этот вопрос обсуждается.

"Мы пока не знаем, как ЕС коллективно или по странам будет финансировать дальнейшие усилия", — сказала она.

Ранее Бернеке заявила, что Eutelsat может предложить Украине мощности через свою сеть геостационарных спутников, которые находятся дальше от Земли и обычно предлагают более медленную скорость соединения. Она сказала, что эта сеть использует терминалы, которые относительно недороги и хороши для использования потребителями или в качестве альтернативы.

Спутниковая связь Starlink в Украине

В феврале появились слухи, что Соединенные Штаты Америки могут отключить Украине терминалы Starlink, чтобы склонить Киев к подписанию соглашения о полезных ископаемых. Однако тогда Илон Маск и пресс-служба компании Starlink опровергли такие намерения.

На днях министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что Украина получила дополнительные 5 тысяч терминалов спутниковой связи Starlink от Польши. Они должны обеспечить бесперебойную связь в больницах, школах и на объектах критической инфраструктуры.

В целом Украина уже получила более 50 тысяч терминалов Starlink, 29 500 из них - от Польши.

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