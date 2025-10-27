В Atlas добавят профили пользователей, блокировщик рекламы и многое другое.

OpenAI взялась развивать свой новый браузер Atlas - "умную" альтернативу Chrome и Edge, где искусственный интеллект встроен прямо в процесс серфинга сети. Прошло всего несколько дней после релиза, а команда уже готовит первое крупное обновление.

Менеджер продукта Адам Фрай рассказал, что разработчики сосредоточились на базовых функциях, без которых не обходится ни один браузер: профили пользователей, группировка вкладок, блокировщик рекламы и обновлённое меню закладок. Плюс мелкие улучшения вроде переработанных горячих клавиш и более удобного интерфейса.

Но главное - это прокачка самого ИИ. Фирменная функция Agent, которая умеет выполнять сложные действия, станет быстрее, стабильнее и получит интеграцию с Google Drive и веб-версией Excel. Браузер сможет брать на себя всё больше рутины.

Не забыли и про боковую панель Ask ChatGPT. В ней можно будет переключаться между чатами и моделями прямо во время работы, а также быстро вставлять ответы ИИ в браузер. В OpenAI пообещали и технические правки, например, нормальную совместимость с менеджером паролей 1Password.

Ранее мы рассказывали, что создатель ChatGPT финансирует стартап, который позволит ИИ читать человеческие мысли. В отличие от Neuralink Маска, проект Merge Labs не требует хирургического вмешательства.

