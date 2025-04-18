Кафе примет первых клиентов уже в этом месяце.

В Браунсвилле, штат Техас, открывается первое в мире кафе Starbucks, полностью напечатанное на 3D-принтере. Об этом сообщает газета San Antonio Express-News.

Ожидается, что кафе примет первых клиентов уже 24 апреля. По данным издания, строительство уникального Starbucks уже практически завершено.

Кафе будет открыто по адресу Boca Chica Blvd., 2491. Уточняется, что в заведении не будет зон отдыха.

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Этот Starbucks будет первым кафе компании, которое напечатано на 3D-принтере и построено строительной фирмой Lakeside Commercial Builders из Террелла.

Корпус здания площадью 137,5 квадратных метров изготовлен из бетона. Он был напечатан уже на месте будущего расположения кафе с помощью машины, поддерживаемой краном.

Здание выполнено в сером цвете большими гофрированными плитами. Углы будут закругленными.

Над окнами для клиентов - пешеходов и автомобилистов - будут стоять навесы, напоминающие перголу в садово-парковом искусстве - прозрачный навес из повторяющихся секций, соединенных между собой поперечными брусьями.

Что такое Starbucks

Это американский бренд по продаже кофе и одноименная сеть кофеен, популярная во всем мире. Основана компания в 1971 году в штате Вашингтон.

Starbucks в России

Как писал УНИАН, в мае 2022 года стало известно, что Starbucks прекращает бизнес в России, присоединившись к другим компаниям, которые поступили аналогичным образом из-за полномасштабного вторжения в Украину. Тогда компания объявила, что окончательно свернет работу 130 заведений в РФ.

Через год российские СМИ распространили информацию о том, что Starbucks регистрирует в России новые товарные знаки. Сообщалось, что компания подала в Роспатент восемь соответствующих заявок, которые касались кофе и кофейных напитков.

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