Ролёвка пройдёт в феврале следующего года.

Польская студия LarpVenture готовит масштабную живую ролевую игру Frostpunk: The Last Recon - реконструкцию апокалипсиса из вселенной Frostpunk.

В ивенте будет 40-50 участников, которые проведут три дня в условиях ледяного апокалипсиса, проект обещает максимально реалистичный опыт выживания. Ивент состоится в феврале 2026 года.

Организаторы описывают сценарий так: участники получат заранее прописанных персонажей с биографиями и целями. Им предстоит колоть дрова, добывать провизию, готовить еду на открытом огне и решать, кто будет есть, а кто останется голодным.

В программе также есть эвакуация раненых через вулканический дым, обсуждения политических решений в промерзших убежищах и попытки согреть умирающих, когда пальцы уже не чувствуют холода.

Стоимость участия - от 415 до 490 евро в зависимости от времени регистрации. Чтобы усилить атмосферу, организаторы везут с собой целый грузовик реквизита, ламп, отопительных точек и игровых механизмов. Участников снабжают одеждой и снаряжением, соответствующими стилю Frostpunk, а также "найденной" едой.

Фотографии с прошлых мероприятий выглядят впечатляюще: люди в потёртых костюмах жмутся друг к другу у костра, готовят суп и утешают раненых.

При этом организаторы обещают и зону отдыха с обогревом и горячей едой, чтобы никто не замёрз по-настоящему.

Ранее мы рассказывали, что Frostpunk получит ремейк на Unreal Engine 5, но релиз еще не скоро. Это тот самый проект, о котором недавно говорили 11 bit studios.

