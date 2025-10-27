В Польше проведут ролевую игру во вселенной Frostpunk / Фото - LarpVenture

Польская студия LarpVenture готовит масштабную живую ролевую игру Frostpunk: The Last Recon - реконструкцию апокалипсиса из вселенной Frostpunk.

В ивенте будет 40-50 участников, которые проведут три дня в условиях ледяного апокалипсиса, проект обещает максимально реалистичный опыт выживания. Ивент состоится в феврале 2026 года.

Организаторы описывают сценарий так: участники получат заранее прописанных персонажей с биографиями и целями. Им предстоит колоть дрова, добывать провизию, готовить еду на открытом огне и решать, кто будет есть, а кто останется голодным.

Видео дня

В программе также есть эвакуация раненых через вулканический дым, обсуждения политических решений в промерзших убежищах и попытки согреть умирающих, когда пальцы уже не чувствуют холода.

Стоимость участия - от 415 до 490 евро в зависимости от времени регистрации. Чтобы усилить атмосферу, организаторы везут с собой целый грузовик реквизита, ламп, отопительных точек и игровых механизмов. Участников снабжают одеждой и снаряжением, соответствующими стилю Frostpunk, а также "найденной" едой.

Фотографии с прошлых мероприятий выглядят впечатляюще: люди в потёртых костюмах жмутся друг к другу у костра, готовят суп и утешают раненых.

Фото LarpVenture 27 октября 2025
Фото LarpVenture 27 октября 2025
Фото LarpVenture 27 октября 2025
Фото LarpVenture 27 октября 2025
Фото LarpVenture 27 октября 2025

При этом организаторы обещают и зону отдыха с обогревом и горячей едой, чтобы никто не замёрз по-настоящему.

Ранее мы рассказывали, что Frostpunk получит ремейк на Unreal Engine 5, но релиз еще не скоро. Это тот самый проект, о котором недавно говорили 11 bit studios.

Вас также могут заинтересовать новости: