Определилась соперница Свитолиной в 1/8 финала Australian Open

Украинка сыграет с американкой Мэдисон Киз.

Американская теннисистка, 17-я ракетка мира Мэдисон Киз стала соперницей украинки Элины Свитолиной в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии, который проходит в Мельбурне.

В третьем круге Киз в двух сетах со счетом 6:3, 6:2 обыграла бельгийку Элиз Мертенс.

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Ранее Свитолина и Киз встречались дважды в WTA-туре, и оба раза победа оставалась за Киз. В 2015 году Свитолина не смогла доиграть стартовый матч на турнире Premier в Нью-Хэйвене, а в 2017 году потерпела поражение в четвертом круге US Open.

Что касается Мертенс, то ей Свитолина уступила в четвертьфинале прошлогоднего Australian Open. К слову, 1/4 финала на этом турнире является пока что лучшим достижением украинки.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью Элина Свитолина в очень тяжелом поединке обыграла китаянку Чжан Шуай.