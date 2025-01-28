Для того чтобы выбрать лучший вариант, надо разобраться в деталях.

Большинство людей в нашей стране знают о том, что имущество можно передать в собственность другому человеку с помощью договора купли-продажи или через завещание. Также популярным выходом из ситуации является дарственная на квартиру или другую недвижимость. Тем не менее, существует еще один документ - договор пожизненного содержания, о котором мало кто знает.

Адвокат адвокатского объединения "Globa&Globa" Краснов Иван рассказал в комментарии УНИАН зачем такой договор нужен, в чем его особенность и когда лучше его составить.

Что такое договор пожизненного содержания

Договор пожизненного содержания - это особая форма гражданского договора, согласно которому есть две стороны (отчуждатель и приобретатель имущества). Непосредственно по этому договору отчуждатель передает приобретателю свое имущество в фактическую собственность. Речь может идти как о движимом, так и недвижимом имуществе. За передачу имущества приобретатель обязуется пожизненно ухаживать за отчуждателем.

Видео дня

Юрист объяснил, когда переходит право собственности по договору пожизненного содержания. По его словам, такие договоры заключаются исключительно у нотариуса. Если речь идет о недвижимости, то право собственности к приобретателю передается после того, как нотариус удостоверил договор пожизненного содержания и перерегистрировал имущество на приобретателя.

После того, как право собственности зарегистрировано на приобретателя, нотариус накладывает запрет на отчуждение имущества. То есть после этого приобретатель является владельцем, но не может отчуждать имущество, то есть передавать его кому-то или продавать. Это делается для того, чтобы было выполнено обязательство по пожизненному уходу за отчуждателем.

Что лучше - договор дарения или пожизненного содержания

Адвокат советует в первую очередь выяснить, какая у отчуждателя цель заключения договора. Если отчуждатель хочет, чтобы за ним ухаживали, и это непосредственная цель - тогда ему подходит именно договор пожизненного содержания, поскольку при заключении договора дарения другая сторона не будет обязана обеспечивать уход за ним. Если же какое-то лицо не нуждается в уходе, а просто хочет передать свое имущество, тогда ему, конечно, целесообразнее заключать договор дарения.

Также стоит учесть, какова цена договора пожизненного содержания. Краснов говорит, что точно сказать трудно, поскольку стоимость нотариальных услуг в частных конторах разная:

Я обзвонил около 10 нотариусов в Киеве, и они назвали разную цену за заключение такого договора. Самая низкая стоимость услуг составляла 6 тысяч гривен, а самая высокая - 18 тысяч гривен.

Краснов выяснил, что это цена за услуги "под ключ", в которые входит:

Проверка информации в различных реестрах, в частности, определение, действительно ли имущество, которое должно перейти в собственность приобретателя, принадлежит отчуждателю.

Нет ли у отчуждателя долгов.

Разработка и удостоверение договора.

Регистрация права собственности на приобретателя.

Наложение запрета на отчуждение имущества.

Кроме того он напомнил, что нет единого стандарта, как выглядит договор пожизненного содержания - образец у каждого нотариуса свой, потому что есть свои шаблоны таких документов.

Как "работает" договор пожизненного содержания, если приобретателя мобилизовали

Даже если был правильно составлен договор пожизненного содержания - мобилизация в Украине может внести свои коррективы. По мнению Краснова, если приобретатель был мобилизован, то его и права и обязанности можно передать другому лицу. Это возможно, если отчуждатель не будет против замены приобретателя. Если же отчуждатель против, то приобретатель может пойти в суд.

Если приобретатель умрет во время боевых действий, то в таком случае право на имущество и обязанности по пожизненному содержанию отчуждателя передаются по наследству его родным. В том случае, если наследники отказываются вступать в наследство, тогда договор пожизненного содержания прекращается, и имущество возвращают в собственность отчуждателю. После этого отчуждатель сможет заключить новый договор пожизненного содержания:

Человека, который имеет обязательства пожизненно кого-то содержать, могут мобилизовать, несмотря на то, что он имеет право на отсрочку. Это происходит, поскольку в Украине сейчас де-юре и де-факто разделилось, между ними очень тонкая грань.

Если приобретатель понял, что его могут мобилизовать, он может предложить отчуждателю замену приобретателя. Например, приобретатель может предложить своего родственника в качестве нового приобретателя. Если стороны договорятся об этом, то договор пожизненного содержания можно дополнить - указать передачу обязательств другому лицу. Также можно расторгнуть старый договор пожизненного содержания и заключить новый.

Вас також можуть зацікавити новини: