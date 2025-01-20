Оказалось, что процент от цены договора - это безосновательное требование.

Люди, которые желают передать своему родственнику или любимому человеку имущество, хотят не только совершить сделку, но и найти самый выгодный и безопасный вариант, поэтому выбирают - договор купли-продажи, завещание или дарственная на квартиру.

Адвокат адвокатского объединения "Globa & Globa" Екатерина Пономаренко рассказала, что дешевле - дарственная или купля-продажа в Украине, а также сколько на самом деле стоит оформление.

Сколько стоит дарственная на квартиру

Каждый украинец, который интересуется вопросами оформления документов на недвижимость, должен понимать, сколько стоит дарственная в Украине в 2025 году и за что придется заплатить. Пономаренко говорит, что оформление дарственной предусматривает собой уплату, кроме налогов в определенных размерах, государственной пошлины и стоимость нотариальных услуг.

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Государственная пошлина составляет сумму необлагаемого минимума доходов граждан, то есть 17 гривен:

Некоторые нотариусы требуют уплату государственной пошлины в размере 1% от цены договора, но я придерживаюсь позиции, что такие требования являются безосновательными. Ведь договор дарения является безвозмездной сделкой.

Стоимость нотариальных услуг у частных нотариусов разная, в зависимости от региона оформления дарственной. По словам юриста, в Киеве средняя стоимость оформления дарственной у частных нотариусов составляет около 10 тысяч гривен.

Нужно ли платить налог, когда оформляется дарственная на квартиру

Пономаренко говорит, что при оформлении дарственной для физических лиц, которые являются родственниками 1 и 2 степеней родства (родители, дети, жена/муж, братья/сестры, бабушки/дедушки, внуки), налоги не начисляются. В таком случае нужно будет заплатить только за услуги нотариуса.

Если дарственная на дом или другую недвижимость оформляется между гражданами Украины, которые не являются родственниками 1-2 уровней родства, тогда надо будет уплатить налог с доходов физических лиц (НДФЛ) в сумме 5% и военный сбор, который с 01.12.2024 года подняли до 5%. Налоги начисляются от суммы оценочной стоимости недвижимости. Кроме того, еще придется заплатить за нотариальные услуги.

В том случае, если дарственная оформляется на нерезидентов (не граждан Украины), даже если это близкие родственники, то налоговая нагрузка будет больше - нужно будет уплатить НДФЛ в сумме 18%, а также военный сбор в размере 5%.

Что дешевле - дарственная или купля-продажа в Украине

Многих людей интересует, что дешевле - дарственная или завещание в Украине, а может быть, стоит вообще заключить договор купли-продажи. Пономаренко считает, что нельзя сказать, какой-то из этих договоров лучше и дешевле одновременно, универсального варианта нет. Лучшим, но не более дешевым вариантом, является договор купли-продажи, потому что этот документ не предусматривает собой никаких "подводных камней". Такой документ в полной мере отражает волеизъявление обеих сторон - как продавца, так и покупателя, а также защищает их интересы.

Но заключение договора купли-продажи намного дороже, чем дарственной.

При заключении документа по купле-продаже недвижимости НДФЛ уплачивается в следующих суммах:

Если это первая продажа недвижимости в течение отчетного года и при условии пребывания имущества в собственности более трех лет - НДФЛ не уплачивается; Если имущество находится в собственности продавца менее трех лет, даже если это первая продажа в течение года - уплачивается НДФЛ в размере 5%; Если продажа недвижимости осуществляется второй раз в течение года - НДФЛ в размере 5%; Если продавец осуществлял продажу недвижимости в течение года дважды или более раз - в сумме 18% от оценочной стоимости имущества; В случае продажи недвижимости с участием иностранца, во всех случаях - НДФЛ в размере 18%.

При купле-продаже недвижимости уплачивается военный сбор в размере 5% - в случаях начисления НДФЛ, сбор на обязательное пенсионное страхование составляет 1%, а также надо уплатить государственную пошлину в размере 1%.

При оформлении дарственной и при наследовании по завещанию налоговая нагрузка одинакова: налоги не начисляются для родственников 1-2 степеней родства. Для всех остальных - начисляется НДФЛ в размере 5% и военный сбор также в размере 5%.

Если человек хочет знать, что лучше - дарственная или завещание, то нужно сравнить между собой два этих метода перехода недвижимости и учесть следующее.

При оформлении завещания есть риск - если такой документ оформлен с определенным условием, наследник может так и не получить наследство:

Например, если дедушка оформил завещание, в котором говорится, что внучка получит его имущество в наследство только в случае, если родит ребенка. Внучка может не выполнить это условие и в этом случае будет наследовать имущество не по завещанию, а по общим правилам наследования.

Еще один недостаток завещания, по словам юриста, заключается в том, что его содержание могут менять множество раз - документ можно составлять столько раз, сколько лицо этого пожелает. И старое завещание теряет юридическую силу после того, как составлен новый документ. Стоит отметить, что о содержании последнего завещания другие лица смогут узнать только после смерти человека, который его составил, - тогда, когда нотариус откроет наследственное дело:

То есть завещатель может пообещать какому-то человеку передать ему квартиру по наследству, составить такое завещание, а потом просто изменить свое решение, написать другой документ, и тот человек об этом ничего не узнает.

Кроме того, при составлении завещания нужно принимать во внимание, есть ли у завещателя малолетние, несовершеннолетние или совершеннолетние нетрудоспособные дети, нетрудоспособная вдова/вдовец или нетрудоспособные родители, поскольку эти категории лиц претендуют на долю имущества, независимо от содержания завещания.

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