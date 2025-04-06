Смягчить наказание за уклонение от мобилизации могут определенные обстоятельства, отметил бывший депутат Киевоблсовета.

Уклонение от мобилизации в Украине - это уголовное преступление, за которое предусмотрено как лишение свободы, так и штрафы или исправительные работы.

Адвокат, экс-депутат Киевоблсовета Роман Симутин в комментарии УНИАН рассказал, в частности, сколько лет тюрьмы дают за уклонение от мобилизации и как проводится розыск правонарушителей.

Что считается уклонением от мобилизации?

Такое понятие как уклонение от мобилизации встречается только в Уголовном кодексе - за это предусмотрено наказание по статье 336. В Уголовном кодексе также есть статья 337, которой предусмотрены штрафы или исправительные работы за уклонение от воинского учета, учебных или специальных сборов.

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В Кодексе Украины об административных правонарушениях в статье 210 предусмотрено наказание за нарушение правил воинского учета, а в статье 210-1 прописана ответственность за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

Согласно статье 210 штрафы могут получить лица, которые нарушили воинский учет, то есть не уточнили военно-учетные данные, не вовремя стали на учет. Если человек не явился по повестке, не пришел на ВВК, - то это уже нарушение законодательства о мобилизации.

Административное наказание может перерасти в уголовное. Я считаю, что это может произойти даже после того, как на человека составили два постановления по статье 210 или 210-1, поскольку именно такие правонарушения могут свидетельствовать о том, что человек сознательно уклоняется от мобилизации.

Формально состав преступления есть, но на практике следователю очень сложно доказать, что уклонение от мобилизации было сознательным. Даже если человека три или четыре раза привлекли к административной ответственности по статьям 210-1 или 210, это не будет неоспоримым фактом для того, чтобы привлечь его к уголовной ответственности за уклонение от мобилизации. То есть, если гражданин дважды или трижды не явился по повестке, то все его действия свидетельствуют об уклонении от мобилизации.

Когда человек считается уклонистом?

Слово уклонист используется исключительно на бытовом уровне. Если говорить юридическим языком, то лицо будет считаться уклонистом только после того, как суд ему вынесет приговор по статье об уклонении от мобилизации.

Как разыскивают уклонистов от мобилизации?

Если человек в течение трех дней не забирает повестку, которая поступила ему по почте, то эту повестку отправляют обратно в ТЦК с отметкой, к примеру, что он не проживает по месту жительства, но документ при этом считается врученным. Потом еще должен пройти период, в течение которого человеку необходимо прийти в ТЦК по повестке - это от 7 до 10 дней (зависит от того, о какой местности идет речь: городской или сельской) с даты прибытия, указанной в документе. После этого в реестре "Обериг" автоматически появится пометка о том, что человек не явился по повестке, и будет светиться статус "В розыске".

Розыском уклонистов занимаются правоохранители. База "Обериг" автоматически передает эти данные в информационно-коммуникационную систему МВД. Сведения из этой базы используют полицейские.

С точки зрения юриспруденции, статус "В розыске" для лиц, нарушающих правила воинского учета, не является корректным, поскольку понятие "розыск" встречается в уголовно-процессуальном законодательстве и там указано, что он возможен исключительно после того, как гражданину объявят подозрение в совершении какого-то преступления. То есть статус "В розыске", согласно закону, человек должен получить после того, как ему объявят о подозрении, и он не явится к правоохранителям.

И полицейские, согласно закону, должны задерживать подозреваемых для составления и рассмотрения дела. Кроме того, задержание исключительно должно осуществляться для обезвреживания лица, которое несет угрозу для окружающих.

Если полицейские во время проверки нашли гражданина со статусом "В розыске", доставили в ТЦК для составления админматериалов, то после этого должны его отпустить.

Когда наступает ответственность за уклонение от мобилизации?

По статье статья 337 Уголовного кодекса человек может быть наказан в том случае, если ему прислали повестку, но он за ней не прибыл в ТЦК. За такое правонарушение человека могут наказать другим, более простым путем - открыть дело по факту админправонарушения, и после этого ТЦК может наложить штраф.

Чтобы человек понес уголовную ответственность, нужно сделать больше шагов - открыть уголовное производство, собрать кучу бумаг. Если у лица уже есть два постановления о наложении штрафов, то, скорее всего, его привлекут к ответственности по 337 статье.

Когда наступает уголовная ответственность за уклонение от мобилизации?

Уголовная ответственность за уклонение от мобилизации по статье 336 точно наступает после того, как человек, не имеющий оснований для отсрочки, прошел ВВК, получил мобилизационное распоряжение и не явился в сборный пункт без уважительной причины или отказался от получения такого документа.

Что "светит" за уклонение от мобилизации?

За уклонение от мобилизации нарушителю угрожает от трех до пяти лет лишения свободы. Смягчить наказание может, к примеру, искреннее раскаяние, определенные обстоятельства, например, больная мать, но он не оформил отсрочку.

Стоит обратить внимание, что в 2023 году количество тех людей, которые получали реальные сроки за уклонение от мобилизации, составляло примерно 10%, а в 2024-м эта отметка достигла 60%. В среднем за уклонение от мобилизации дают два-три года.

справка Роман Симутин Адвокат Роман Симутин с 1994 по 2003 год служил в следственных подразделениях, а в 2000-2003 годы - занимался расследованием преступлений в сфере экономики. Депутат двух созывов: Броварского и Киевского областного советов в 2010 - 2020 годы. Сейчас занимается адвокатской практикой.

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