Обвиняемый в рейдерских схемах захвата земли, мошенничестве и ряде коррупционных преступлений бывший топ-чиновник Государственной продовольственной зерновой корпорации Украины Андрей Задирака может быть выдан Украине Греческой Республикой, где он сейчас скрывается от украинского правосудия. 16 декабря Коростенский межрайонный суд Житомирской области начнет рассмотрение дела о мошенничестве со стороны Задираки, среди прочего может быть вынесено также постановление об объявлении экс-чиновника в международный розыск, говорится в статье издания Коротко.Про.

Издание напоминает, что Задирака является обвиняемым по делу о хищении имущества - сельскохозяйственных угодий Малинской общины - оценочной стоимостью более 600 млн грн. Имущество прокуратура уже вернула, а организатор схемы сбежал за границу в первые месяцы полномасштабного вторжения и сейчас находится в Греции.

Задирака и его сообщники, по версии следствия, решили получить в собственность земельные наделы, которые в середине 1990-х годов были выделены местному колхозу под распаевание. Для этого в 2019 году они решили "возродить" колхоз и получить над ним контроль. По данным пресс-службы Государственного бюро расследований, земля площадью более 1,3 тыс. га и потенциальной рыночной стоимостью более 600 млн грн вернулась к общине решением Верховного суда в сентябре 2024 года через хозяйственный процесс.

В уголовном процессе по схеме Задираке объявили подозрения по ч.ч.2,3 ст.27, ч.1 ст.190, ч.4 ст.27, ч.3 ст. 365-2 УКУ в производстве №62023000000000193. Его подозревают в организации мошенничества в особо крупных размерах, что предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет с конфискацией имущества, и в пособничестве злоупотреблению должностными лицами своим положением. Летом 2023 года на имущество Задираки наложили арест.

Несколько принадлежащих ему компаний также фигурируют и в других уголовных делах, связанных с рейдерством по аналогичным схемам, где общины с помощью прокуратуры успешно оспаривают решения и возвращают себе имущество.

"Понимая активизацию процессов судебного разбирательства и риски дальнейшего расширения санкций, Задирака избавляется от активов. К примеру, записанную на его тестя Ивана Логвинюка компанию ООО "Агро Инвест Лугины" с более 3300 земельных участков буквально в конце ноября 2025 года переписали на предпринимателя с Луганщины Виктора Шпиталенко", - пишет издание. По мнению журналистов, сделка фиктивная, потому что Шпиталенко уже давно арендует эти земли и является фактически бизнес-партнером Задираки.

Также летом 2025 года Задирака переоформил записанное на собственного юриста Александра Куракова ООО "Каширская зерновая компания" на подставного номинала Даниила Саганя, с которым параллельно один из банков судится за долг по кредитке на почти 100 тыс. грн. Аналогичные сделки могут готовиться и в отношении других активов Задираки и его ближайшего окружения, чтобы избежать полного блокирования имущества во время его ареста и последующей конфискации.

"Именно поэтому при рассмотрении дела о мошенничестве Задираки правоохранительные органы должны были бы ходатайствовать об объявлении его в международный розыск. Такая практика уже успешно действует и приносит свои результаты. Несмотря на то, что сейчас экс-чиновник спокойно включается на судебные заседания из солнечных Салоник, ничто не мешает вызвать его на дачу показаний лично. А поскольку этого очевидно не произойдет, из-за неявки по вызову на допросы и на другие следственные действия, Задираку потенциально можно было бы объявить в розыск с последующим запросом на эстрадицию из Греции уже в ближайшее время", - говорится в материале.

