Если дублированные фильмы приравнять к национальным, не понадобится НДС

Государственная служба кинематографии Украины предлагает фильмы иностранного производства, дублированные на украинский язык, приравнять к национальным и освободить от налога на добавленную стоимость их показ в кинотеатрах.

Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции председатель Госслужбы кинематографии Анна ЧМИЛЬ.

«Предложили приравнять фильмы иностранного производства, дублированные на украинский язык, при кинопоказе в кинотеатре к национальному фильму с тем, чтобы снять налог на добавленную стоимость со стоимости билета. То есть, освободить кинопоказ в кинотеатре от налога на добавленную стоимость и таким образом сделать протекцию для демонстратора и для зрителя соответственно, потому что тогда билет будет дешевле», - сказала она.

По словам А.ЧМИЛЬ, соответствующий законопроект уже подготовлен и подан на рассмотрение Верховной Рады с целью снять напряженность в сфере кинопоказа в связи со вступлением в силу с нового года закона об обязательном дублировании, озвучении или субтитровании фильмов иностранного производства.

В то же время А.ЧМИЛЬ сообщила, что государство пока не может взять на себя все расходы компаний, связанные с введением в действие нового закона. По ее словам, представители Госслужбы кинематографии встречались с дистрибьюторами, которые работают на украинском рынке. По подсчетам этих компаний, а их около десяти (3 - непосредственно работают в этой сфере с Голливудом, остальные – с другими компаниями, которые поставляют фильмы в страны СНГ), чтобы на протяжении года покрыть их расходы, связанные с дублированием фильмов иностранного производства, необходимы средства в сумме 25 млн. грн. Компании просят эти средства погасить за счет Госбюджета. А.ЧМИЛЬ отметила, что государство понимает, что должно принимать, в частности, финансовые меры для реализации законов, в то же время в Госбюджете пока отмеченные средства не предусмотрены, возможно, вопрос будет решен в марте, когда будут вноситься изменения в бюджет-2008.

В то же время, по словам А.ЧМИЛЬ, на сегодняшний день уже есть договоренность с дистрибьюторами о государственной поддержке арт-хаусного кино: авторского, экспериментального, «высокого» и тому подобное. Госслужба кинематографии будет брать на себя все расходы на тиражирование и субтитрование таких фильмов, и финансирование это будет происходить за счет средств фонда поддержки кино.

По словам А.ЧМИЛЬ, необходимые для этого средства есть.

На пресс-конференции она также сообщила, что с нового года Госслужба кинематографии уже выдала прокатные удостоверения 8 из 9 предложенных фильмов. Так, такие удостоверения получили "Рембо", "Монстро", "Война Чарли Вилсона", "Самый лучший фильм", "Качели", "Я - легенда", "Монтана", "Да, нет, не знаю", которые были дублированы на украинский язык или 100% субтитрованы на украинский. Было отказано в выдаче удостоверения лишь на один фильм - "Астерикс на Олимпийских играх", поскольку он был на французском языке и озвучен с дублированием на русский.

Кроме того, А.ЧМИЛЬ сообщила, что в марте на территории киностудии им. Довженко начнет работать Центр тиражирования фильмов со студией дублирования. Она объяснила, что на сегодняшний день запись голосов актеров при дубляже происходит в Украине, но отсутствует оборудование для наложения этого звука, то есть его сведение. Потому сейчас это происходит за рубежом. После начала работы Центра все без исключения можно будет делать в Украине. Сейчас на киностудии им. Довженко работает лишь один из дистрибьюторов, в то же время, по словам А.ЧМИЛЬ, государство готово на условиях аренды предоставить помещения и для других компаний, работающих на нашем рынке.

«Перспективным является то, что государство вкладывает около 60 млн. грн. в техническое переоснащение Национального центра Довженко, где уже осуществлены тендерные процедуры по закупке оборудования для обработки кинопленки и тиражирования кинокопий», - отметила председатель Госслужбы кинематографии.