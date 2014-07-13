Из зоны АТО в другие области переселились более 40 тыс. украинцев

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, реально количество перемещенных лиц может быть большей в связи с тем, что значительная часть граждан осуществила перемещение самостоятельно (к родственникам, знакомым) без прохождения регистрации.

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Самая сложная ситуация с размещением граждан (без учета переселенцев из Крыма), организацией их жизнеобеспечения складывается в городе Киеве (принято 5 тыс. 721 лица), в Харьковской (7 тыс. 183 лица), Запорожской (3 тыс. 777 лиц), Одесской (3 тыс. 799 лиц), Днепропетровской (3 тыс. 461 лица) и Киевской (2 тыс. 961 лицо) областях. Самое меньшее количество расселенных в Волынской (249 лица), Тернопольской (271 лица) областях.

На сегодняшний день из Донецкой и Луганской областей ежедневно курсирует 19 пассажирских поездов, в том числе в западном и южном направлении – 14 поездов, в восточном – 5 поездов.

Для встречи внутренне перемещенных лиц на границе районов АТО ГСЧС развернуты 3 транзитных пункты из расчета до 400 лиц каждый, в Донецкой области – в районе города Красноармейск и в районе города Волноваха; в Луганской области – в районе города Сватовое.