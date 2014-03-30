Около двух тысяч украинских военных не могут выехать из Крыма из-за нехватки денег

Пропускной пункт в Херсонской области - Чонгар - продолжает приветствовать украинских военных, которые в эти дни покидают Крымский полуостров. Об этом говорится в сюжете ТСН, сообщает ТСН.ua.

Извне вообще складывается впечатление, что на блокпосту царит обычная, рутинная работа пограничников.

Но на самом деле им наскоро приходится обустраивать и обживать на новом месте полноценную границу. Ведь между Россией и Крымом - прежде всего в районе Керчи - границы теперь уже фактически не существует, говорят офицеры.

Читайте такжеВоеннослужащие внутренних войск Крыма покинули АРК

Через блокпост в районе Перекопа из Крыма выехали накануне около двух десятков легковых автомобилей, а чуть позже еще и огромная фура, груженная бытовым товаром: это из расположения 36-й бригады береговой обороны, которая дислоцируется в Перевальном, выехали на материк 47 военнослужащих и членов их семей.

Как увидели журналисты ТСН, выехали военные с флагом военно-морского флота, который не отдали оккупантам. Решение оставить полуостров они приняли, потому что другого выбора не видели. Однако около 40% личного состава все же решили остаться в Крыму.

Читайте такжеОсвобожденным из плена в Крыму офицерам пообещали награду

Военнослужащих передислоцируют в одесский гарнизон. На материк должны перевезти и два десятка танков Т-64Б, которые в результате переговоров украинским военным разрешили вывезти.

Под наблюдением российских военных, которые и до сих пор стесняются пришить себе трехцветные шевроны, наши военнослужащие подготовили технику к перевозке, погрузили танки на траки и доставили к загрузочной железнодорожной платформе. Зато сами поехали автомобильным путем - на собственный страх и риск. Это не был организованный вывод.

Но это лишь одна, так сказать, позитивная сторона медали. Правда же в том, что на сегодня около двух тысяч украинских военнослужащих, которые находятся в Крыму, не могут оставить полуостров.

Читайте такжеРоссия вернет Украине около 350 единиц техники из Крыма – СМИ

Им просто нет ни на чем, ни за что выехать из Крыма. Некоторым даже не за что купить еду. А есть и такие, кто уже третьи сутки живет под открытым небом, под заборами своих военных частей, из которых их изгнали русские.

Волонтеры, которые занимаются помощью нашим военнослужащим и их семьям, собирают средства, чтобы нанять транспорт и вывезти людей. Но этих сумм просто не хватает водителям даже на топливо. В Министерстве обороны Украины отвечают, что нашим военным перечислили деньги за два месяца. Но воспользоваться ими невозможно: все эмитированные на территории полуострова банковские карточки теперь заблокированы. Деньги невозможно снять с этих счетов даже на материке.

В некоторых частях - особенно в Севастополе и Симферополе - офицеры просят вывезти хотя бы женщин и детей, а сами готовы ждать.