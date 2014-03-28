Украинцы перечислили армии уже свыше 60 миллионов гривень

На счета Министерства обороны Украины в рамках акции “Поддержи Украинскую армию” поступило уже свыше 60 миллионов гривень от юридических и физических лиц в помощь Вооруженным Силам Украины.

Об этом сообщили УНИАН в Управлении прессы и информации Министерства обороны Украины.

По данным Минобороны, из этой суммы 57 миллионов 794 тысячи гривень – денежные переводы на материально-техническое, остальные – на медицинское обеспечение Вооруженных Сил Украины.

При помощи звонков на единый мобильный номер “565” в поддержку Украинской армии перечислено 11 миллионов 220 тысяч гривень (все – на материально-техническое обеспечение ВС Украины).

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Кроме того, на счета Минобороны поступило 17,4 тысячи долларов США и 19,4 тысячи евро. После обязательной продажи иностранной валюты (50% от общей суммы), остаток иностранной валюты на счетах Министерства обороны Украины составил 8,7 тысячи долларов США (гривневый эквивалент – 91,1 тысячи грн.) и 9,7 тысячи евро (гривневый эквивалент – 141,7 тысячи грн.).

Министерство обороны, Вооруженные Силы Украины выражают искреннюю благодарность всем небезразличным гражданам, которые приобщились к благотворительной акции “Поддержи Украинскую армию” и продолжают оказывать помощь отечественным Вооруженным Силам с целью повышения их боеготовности и укрепления обороноспособности государства.