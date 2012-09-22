"Украинская Атлантида" исследует историю и культуру лемков

Презентация книги состоялась на пресс-конференции в УНИАН.

Как отметил автор и составитель книги «Украинская Атлантида» Ярослав Теплый, выход книги продиктован тем, что за 20 лет независимости в Украине не было издано такой работы, где была бы освещена вся история одной из этнографических групп.

По его словам, в год 65-й годовщины военной операции «Висла» особенно актуальна тема Закерзонья – украинских этнических территорий, расположенных к западу от линии Керзона, входивших в состав Польши (Лемковщины, Надсянья, Пидляшья, Холмщины, Западной Бойковщины), и всего, что связано с судьбой этнических украинцев в те годы.

Я.Теплый добавил, что о некоторых событиях и фактах существуют лишь разрозненные воспоминания, фрагменты исследований, однако целостного однотомного компактного этнокультурологического исследования до сих пор в независимой Украине не было.

Автор, используя архивные документы, материалы более чем 140 источников, попробовал воспроизвести целостную картину истории, культуры, традиций, обычаев, обрядов, праздников уникального украинского субэтноса – лемков-русинов, этнических украинцев, а также детально описать трагедию целого народа в середине ХХ века в центре Европы при молчаливом и безразличном наблюдении цивилизованных европейских стран.

“Передо мной стояла задача написать просто для своего сына, для своего внука компактную историю своего народа”, - сказал Я.Теплый.

В первой главе книги “Лемковино, моя Лемківщино! Отчий наш, прадавній край…” (“Лемковина, моя Лемковщина! Отчий наш, древний край…”) рассказывается об этнографических регионах и группах юго-восточной Польши, о Лемковщине. Автор исследует происхождение своего народа и его названия, дает обстоятельное описание каждой из Больших депортаций украинцев Закерзонья, «внутрипольской» акции «Висла» 1947 года, ее причин и последствий. Неизвестные страницы истории создания и деятельности концлагеря для этнических украинцев в Явожном в 1947 году так же не оставят безразличными, как и рассказ о депортации этнических украинцев Западной Бойковщины. Автор рассуждает над проблемами сохранения и возрождения своего субэтноса в составе этноса, а также ассимиляции своего народа в Польше, Словакии и в Украине.

Вторая глава “І пращурів незламний дух не вмре в нас, не загине” (“И пращуров несокрушимый дух не умрет в нас, не погибнет”) посвящена лемковскому говору, жилью, питанию, одежде. В этой главе представлены народный календарь, а также описания почти всех народных праздников – как религиозных, так и бытовых.

В третьей главе “Пісенні барви лемківського краю” (“Песенные краски лемковского края”) собраны песни лемков.

В дополнении представлены исторические и архивные материалы. В него вошли также образцы устного народного творчества (лемковские народные пословицы, присказки, верования, обычаи). С целью возрождения народных традиций автор подает сценарии рождественских вертепов (пастирок) и лемковской свадьбы.