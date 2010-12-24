Лишь четыре украинские компании вышли на рынок IPO в 2010 году

Из более чем двух десятков предприятий, желавших привлечь международный капитал, на глобальный рынок IPO вышли всего четыре, поэтому вместо обещанных 1,5 млрд. долл. объем первичных размещений украинских компаний в 2010 году оказался почти в пять раз меньше, едва превысив 335 млн. долл.

Одной из причин этого стал начавшийся во втором квартале долговой кризис в странах Еврозоны, пишет COMMENTS.UA.

По прогнозам аналитиков, в 2011 году достижения украинских эмитентов на рынках публичного капитала будут более значительными. На первичное размещение могут решиться около 15 компаний. Стоимость привлечения капитала на фондовых площадках остается очень низкой, по сравнению со стоимостью банковских кредитов в Украине, - в 2010 году ставки по гривневым ссудам для корпоративных клиентов колебались в диапазоне 18–20% годовых.

Кроме того, большинство украинских предприятий уже настолько закредитованы, что просто не могут рассчитывать на получение новых займов. Поэтому при наличии благоприятной конъюнктуры на внешних рынках бизнес будет искать новые возможности для привлечения капитала через частные или публичные размещения.

На руку украинским эмитентам, пишет COMMENTS.UA, будут играть как переизбыток ликвидности на международных финансовых рынках, так и растущий интерес инвесторов к компаниям развивающихся стран. Еще один важный фактор - привлекательность украинских компаний для инвесторов, прежде всего, за счет высокой прибыли, которую те могут обеспечить.

Эксперты считают, что количество IPO в 2011 году может в два-четыре раза превысить показатель 2010 года. Для инвесторов будут привлекательны крупные агрохолдинги, производители продуктов питания и других потребительских товаров.